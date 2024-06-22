Минюст признал иноагентом режиссера фильма "ДМБ"
Сейчас 57-летний Роман Качанов живет за пределами РФ
22 июня 2024, 10:05, ИА Амител
Режиссер Роман Качанов, снявший фильмы "ДМБ", "Даун Хаус" и "Неваляшка", получил статус иноагента, сообщается на сайте Минюста.
Постановщик выступал против СВО, отождествлял РФ с террористической организацией и распространял фейки, направленные на формирование негативного образа РФ и Вооруженных сил страны. Кроме того, он участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.
Сейчас 57-летний Качанов живет за границей.
Также в реестр включили юриста Алексея Прянишникова, муниципальных депутатов из Санкт-Петербурга Владимира Волохонского и Никиту Кириллова, гражданина Франции Лорана Винатье и политтехнолога Сергея Антонова.
10:08:33 22-06-2024
Остался только бесогон ?
10:47:03 22-06-2024
Гость (10:08:33 22-06-2024) Остался только бесогон ?... Да и его скоро тоже... А то он на Грефа и Ельцин центр чё то гонит...!?
10:36:45 22-06-2024
очередное разочарование, а жаль.
11:22:16 22-06-2024
Скоро все поменяются ролями.
12:35:44 22-06-2024
Как говорил тов.Ленин: "Интеллигенция - говно нации". А судя по Перестройке и Горби, то был прав на 100%
19:37:50 23-06-2024
Гость (12:35:44 22-06-2024) Как говорил тов.Ленин: "Интеллигенция - говно нации". А судя... Сам-то Ильич был из интеллигентов... Вывод?