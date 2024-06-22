Минюст признал иноагентом режиссера фильма "ДМБ"

Сейчас 57-летний Роман Качанов живет за пределами РФ

22 июня 2024, 10:05, ИА Амител

Фото: страница Романа Качанова в соцсетях

Режиссер Роман Качанов, снявший фильмы "ДМБ", "Даун Хаус" и "Неваляшка", получил статус иноагента, сообщается на сайте Минюста.

Постановщик выступал против СВО, отождествлял РФ с террористической организацией и распространял фейки, направленные на формирование негативного образа РФ и Вооруженных сил страны. Кроме того, он участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

Сейчас 57-летний Качанов живет за границей.

Также в реестр включили юриста Алексея Прянишникова, муниципальных депутатов из Санкт-Петербурга Владимира Волохонского и Никиту Кириллова, гражданина Франции Лорана Винатье и политтехнолога Сергея Антонова.