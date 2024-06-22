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Минюст признал иноагентом режиссера фильма "ДМБ"

Сейчас 57-летний Роман Качанов живет за пределами РФ

22 июня 2024, 10:05, ИА Амител

Фото: страница Романа Качанова в соцсетях
Фото: страница Романа Качанова в соцсетях

Режиссер Роман Качанов, снявший фильмы "ДМБ", "Даун Хаус" и "Неваляшка", получил статус иноагента, сообщается на сайте Минюста.

Постановщик выступал против СВО, отождествлял РФ с террористической организацией и распространял фейки, направленные на формирование негативного образа РФ и Вооруженных сил страны. Кроме того, он участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

Сейчас 57-летний Качанов живет за границей.

Также в реестр включили юриста Алексея Прянишникова, муниципальных депутатов из Санкт-Петербурга Владимира Волохонского и Никиту Кириллова, гражданина Франции Лорана Винатье и политтехнолога Сергея Антонова.

Кино иноагенты

Комментарии 6

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Гость

10:08:33 22-06-2024

Остался только бесогон ?

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Гость

10:47:03 22-06-2024

Гость (10:08:33 22-06-2024) Остался только бесогон ?... Да и его скоро тоже... А то он на Грефа и Ельцин центр чё то гонит...!?

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Элен без ребят

10:36:45 22-06-2024

очередное разочарование, а жаль.

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Гость

11:22:16 22-06-2024

Скоро все поменяются ролями.

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Гость

12:35:44 22-06-2024

Как говорил тов.Ленин: "Интеллигенция - говно нации". А судя по Перестройке и Горби, то был прав на 100%

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Гость

19:37:50 23-06-2024

Гость (12:35:44 22-06-2024) Как говорил тов.Ленин: "Интеллигенция - говно нации". А судя... Сам-то Ильич был из интеллигентов... Вывод?

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