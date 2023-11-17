Минюст требует признать экстремистским и запретить движение ЛГБТ в России

Судебное разбирательство назначено на 30 ноября — оно состоится в Верховном суде

17 ноября 2023, 20:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Министерство юстиции направило в суд иск о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организацией и запрете в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Судебное разбирательство назначено на 30 ноября. Оно состоится в Верховном суде.

В Минюсте подчеркивают, что в деятельности ЛГБТ-движения, функционирующего на территории России, выявили "различные признаки и проявления экстремистской направленности". В их числе возбуждение социальной и религиозной розни.