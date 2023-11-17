Минюст требует признать экстремистским и запретить движение ЛГБТ в России
Судебное разбирательство назначено на 30 ноября — оно состоится в Верховном суде
17 ноября 2023, 20:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Министерство юстиции направило в суд иск о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организацией и запрете в России. Об этом сообщает РИА Новости.
Судебное разбирательство назначено на 30 ноября. Оно состоится в Верховном суде.
В Минюсте подчеркивают, что в деятельности ЛГБТ-движения, функционирующего на территории России, выявили "различные признаки и проявления экстремистской направленности". В их числе возбуждение социальной и религиозной розни.
21:23:12 17-11-2023
Это означает только сейчас догадались в Министерстве юстиции что ЛГБТ экстремисты , хотя всегда ими и были , а не вдруг испортились . Произошло просветление в разуме или с чем-то другим связано у них это ? Вдруг появился разум , это хорошо . Они всё время махали разноцветным флагом подавая сигнал SOS чтоб их спасли от извращений , но никто этого не замечал ?
22:09:45 17-11-2023
Совет федерации будет распущен? Там такие мальчики с сочными попками!
08:13:21 18-11-2023
Гость (22:09:45 17-11-2023) Совет федерации будет распущен? Там такие мальчики с сочным... Вы педераст-геронтофил?
12:49:42 18-11-2023
Гость (08:13:21 18-11-2023) Вы педераст-геронтофил?... Вы хоть раз там были? И молодых помощников престарелой гвардии видели?
14:05:22 18-11-2023
Гость (12:49:42 18-11-2023) Вы хоть раз там были? И молодых помощников престарелой гвард... Естественно, я не был в Совете Федерации. И никак не мог никого из персонала оценивать. Но оратор выше дал понять, что он именно из «этих», которые с горбатой горы.
17:35:07 18-11-2023
Гость (14:05:22 18-11-2023) Естественно, я не был в Совете Федерации. И никак не мог ник... А ничего, что я вообще-то женщина? Или тебе везде только "эти" мерещатся. Чувство личной латентной причастности? Вас сейчас много таких. Вроде бы мужки, а приглядишься - мужчинки. Еще и косметику тырят!
14:11:04 18-11-2023
Гость (08:13:21 18-11-2023) Вы педераст-геронтофил?... А вы- радужный голубь мира?
05:49:49 18-11-2023
Боятся, чтобы кое о чем люди не узнали? Да знают уже. Давно знают. Шила в мешке не утаишь. Поэтому и принимают такие законы, дабы не говорили об этом вслух и не писали везде.
08:14:15 18-11-2023
Гость (05:49:49 18-11-2023) Боятся, чтобы кое о чем люди не узнали? Да знают уже. Давно... А поконкретнее можно? Что то из вашего потока неосознанного мысль не просматривается.
12:48:52 18-11-2023
Гость (08:14:15 18-11-2023) А поконкретнее можно? Что то из вашего потока неосознанного ... Значит у вас сознание отсутствует как таковое. А догадливость и прозоливость - это вообще об вам!
09:39:33 18-11-2023
Ура! киркорова,билана и баскова с экранов уберут!!!