Минюст внес WWF* в список нежелательных организаций

Ранее Генпрокуратура признала фонд нежелательным в России

05 июля 2023, 21:58, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Минюст РФ добавил международную неправительственную организацию WWF* (Всемирный фонд природы, признан в России иностранным агентом) в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых нежелательна на территории РФ. Об этом стало известно из материалов, которые опубликованы на сайте министерства.

Решение принято в соответствии с ч. 1, 4 и 7 ст. 3.1 ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" на основании решения первого заместителя генпрокурора от 20 июня 2023 года.

Напомним, в прокуратуре отмечали, что WWF* использует свою деятельность для реализации проектов, которые являются угрозой безопасности России в экономической сфере, в том числе мешают реализации политического курса по промышленному освоению Арктики. Одновременно с этим фонд продумывает легитимизацию ограничений, которые позволили бы перенесли Севморпуть в сторону США.

*Организация признана иностранным агентом