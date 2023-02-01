Минздрав Алтайского края нашёл нарушения в Локтевской ЦРБ после обращений медиков

Медучреждение оказалось в центре внимания после жалобы медиков отделения скорой помощи, которые были недовольны низкой зарплатой и условиями работы

01 февраля 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: zdravalt.ru

Минздрав Алтайского края провёл проверку в Центральной районной больнице (ЦРБ) Локтевского района. Как сообщает пресс-служба ведомства, по её итогам были выявлены нарушения.

Локтевская ЦРБ оказалась в центре внимания после жалобы медиков отделения скорой помощи, которые были недовольны низкой зарплатой и условиями работы. Для проверки Минздрав направил в больницу делегацию – в неё вошли начальник отдела по вопросам госслужбы и кадров, начальник отдела финансового контроля и главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи.

В ходе проверки специалисты изучили документы по учёту и оплате труда, а также обратили внимание на медицинское оборудование, сами машины скорой помощи и помещения ЦРБ. В результате обнаружились нарушения санитарно-эпидемиологического режима, а также нерациональное использование автомобилей скорой.

Руководству ЦРБ дали рекомендации и поручения по устранению возникших нарушений в кратчайшие сроки. Как отметила главный врач районной больницы Анастасия Пратчикова, совместно с коллективом в медицинском учреждении уже приступили к устранению нарушений. В частности, со специалистами отделения скорой помощи они обсудили перенос мест отдыха в другие, подходящие места больницы.

"Также принято решение о закупке тёплых жилетов для их работы. Пока все организационные моменты работы этого подразделения я возьму на себя", – добавила она.

Напомним, что в декабре 2022 года сотрудники скорой помощи Локтевского района пожаловались на низкие зарплаты, большую нагрузку и неисправные автомобили. Кроме того, вопросы были и к условиям работы. После этого в Минздраве заявили, что зарплаты медиков растут, однако нагрузка не выходит за рамки норм, а сами машины исправны. После этого врачи представили доказательства своих слов, после чего ведомство отправило комиссию в Локтевский район.