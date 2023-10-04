Минздрав Алтайского края назвал список стоп-слов для врачей

Документ регламентирует порядок записи на прием к врачу и фразы, употребление которых следует избегать при общении с пациентом

04 октября 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Минздрав Алтайского края издал приказ, регламентирующий порядок записи на прием к врачу. Как сообщает "Толк", документ не только прописывает порядок записи, но и указывает речевые модули взаимодействия с пациентом, скрипт разговора при возникновении нестандартной ситуации и перечень фраз, употребление которых стоит избегать при общении с пациентом.

Так, медикам советуют не обращаться к пациентам "девушка", "женщина", "мужчина", "молодой человек". Вместо этого стоит использовать обращение по имени, на "Вы" или "скажите, пожалуйста". Также запрещены уменьшительно-ласкательные, вроде "минуточку" или "секундочку".

В списке слов-провокаторов находятся отрицания – "нет", "нельзя" и "невозможно". Предлагается искать вариант, который позволит избежать использования этих слов. Кроме того, вместо "а мы-то здесь при чем" врачам рекомендуют извиняться, а вместо "Ваша проблема" говорить "этот вопрос" или "наш вопрос".

Отметим, что сами рекомендации не новы. Они соответствуют методичке, которую издал федеральный Минздрав в 2022 году.