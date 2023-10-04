Минздрав Алтайского края назвал список стоп-слов для врачей
Документ регламентирует порядок записи на прием к врачу и фразы, употребление которых следует избегать при общении с пациентом
04 октября 2023, 13:45, ИА Амител
Минздрав Алтайского края издал приказ, регламентирующий порядок записи на прием к врачу. Как сообщает "Толк", документ не только прописывает порядок записи, но и указывает речевые модули взаимодействия с пациентом, скрипт разговора при возникновении нестандартной ситуации и перечень фраз, употребление которых стоит избегать при общении с пациентом.
Так, медикам советуют не обращаться к пациентам "девушка", "женщина", "мужчина", "молодой человек". Вместо этого стоит использовать обращение по имени, на "Вы" или "скажите, пожалуйста". Также запрещены уменьшительно-ласкательные, вроде "минуточку" или "секундочку".
В списке слов-провокаторов находятся отрицания – "нет", "нельзя" и "невозможно". Предлагается искать вариант, который позволит избежать использования этих слов. Кроме того, вместо "а мы-то здесь при чем" врачам рекомендуют извиняться, а вместо "Ваша проблема" говорить "этот вопрос" или "наш вопрос".
Отметим, что сами рекомендации не новы. Они соответствуют методичке, которую издал федеральный Минздрав в 2022 году.
13:54:00 04-10-2023
Заголовок - огонь)
13:59:59 04-10-2023
стоп-слово и то что в имелось ввиду в статье - совсем разные вещи
14:11:24 04-10-2023
А минздрав пробовал принимать пациентов? Может попробовать ротацию сделать?
19:19:53 04-10-2023
Совок (14:11:24 04-10-2023) А минздрав пробовал принимать пациентов? Может попробовать р... с приемом все в порядке
14:14:30 04-10-2023
Да дайте же врачам уже просто работать, а то сейчас найдутся умники типа яжемамок, которым только дай повод
14:48:55 04-10-2023
Уважаемые пациенты! Будьте спокойны ! При встречи с вами поздороваются врачи. Затем вы излагает словами жалобы на своё здоровье. Врач молча печатает текст , направления и рецепт ( если это необходимо) После всего этого вы услышите: Следующий!
15:12:30 04-10-2023
гость (14:48:55 04-10-2023) Врач молча печатает текст , направления и рецепт.. Не печатает а скачивает заготовки.. типа осмотр был, живот мягкий, ПУЛЬС В НОРМЕ, рост/вес на глазок....А сам даже не осматривал) Заболело тут у меня сердце, помылась/побрилась, нацепила новый бюзик...пришла в поликлиннику. а он??? он даже не послушал(
13:05:13 05-10-2023
Гость (15:12:30 04-10-2023) Не печатает а скачивает заготовки.. типа осмотр был, живот ... Полупокер наверное)))))))))
14:52:01 04-10-2023
Лично мне пофиг как врач говорит - лечит и хорошо) Даже после слов "Милочка моя... (с закатываением глаз) ну что вы хотели, чай не девочка вот и болит" я не обижаюсь)))
15:27:13 04-10-2023
Чиновники как всегда решают неактуальные вопросы, которые сами себе придумали.
15:40:49 04-10-2023
Вот когда вам хирург скажет, что вы недостаточно хорошо ухаживаете за лежачим больным, раз он не встал еще. То вы поймете, что иногда врачам тоже надо закрыть рот
17:13:41 04-10-2023
Абсолютно правильно. Врач обязан общаться с пациентом правильно, в соответствии с канонами психологии и деловой этики. От этого выиграет и врач, и пациент. Слова-провокаторы однозначно исключать! Конфликтов между врачом и больным меньше будет.
17:26:30 04-10-2023
ААА . ну всё. теперь все перестанут болеть