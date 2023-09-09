Найден способ справиться с кадровым дефицитом в алтайских больницах
Для решения проблемы начали вести целевой набор в медколледжи
09 сентября 2023, 12:00, ИА Амител
Минздрав Алтайского края нашел способ борьбы с дефицитом врачей и средних медицинских работников. Как сообщили в телеграм-канале ведомства, для решения проблемы с этого года в регионе начали вести целевой набор в медколледжи.
Так, уже осуществили набор студентов первого курса по специальностям "Лечебное дело", "Акушерское дело" и "Сестринское дело". Их обучение оплатят за счет краевого бюджета – на эти цели дополнительно выделили 11,5 млн рублей.
"Возможность стать участником этой программы была у всех желающих. Уже в текущем году студентами первого курса по данной программе стали 156 человек, которые зачислены в Барнаульский базовый медицинский колледж, Бийский и Рубцовский медицинские колледжи", – добавили в министерстве.
После обучения выпускники колледжей будут работать три года в 47 подведомственных медорганизациях, в том числе 17 центральных районных больницах.
В августе губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил о прекращении масштабного оттока кадров из сферы здравоохранения. По его данным, ежегодно в медучреждения региона устраиваются около 800 молодых специалистов. Тем не менее глава края признал, что до полного решения проблемы еще далеко, однако интерес к работе в медицине, в том числе в небольших населенных пунктах, возрождается.
12:34:29 09-09-2023
Если найдут способ заставить чтобы бесплатно работали . То все сложится
12:44:42 09-09-2023
Каждый год только МедУниверситет сотни врачей выпускает. Плюс медучилища. Они куда деваются? В другие регионы сваливают?
13:25:28 09-09-2023
Гость (12:44:42 09-09-2023) Каждый год только МедУниверситет сотни врачей выпускает. Плю... маникюр педикюр как и все другие выпускники всех вузов
12:45:19 09-09-2023
Время покажет. У нас в районе целевые давали учителям. УВЫ...То замуж вышла ,уехала к мужу, то...В договоре есть лазейки)))
13:17:28 09-09-2023
Все гениальное просто, дайте медикам нормальную зарплату и не будет дефицита. Нормальная - это для врача, который 8 лет учится от 100тыс., для средних медработников от 50к
14:33:14 09-09-2023
День сурка с периодичностью в несколько лет. Помню находили уже этот способ ранее, но потеряли, а теперь опять нашли.
14:35:39 09-09-2023
Начтите платить! Не надо ничего придумывать. Простое решение.
14:48:49 09-09-2023
А существенно прибавить зарплату не?
14:58:27 09-09-2023
Платить по человечески не пробовали ?
16:49:22 09-09-2023
Мечтатели из министерства, рапортовать надо по итогам устройства выпускников в больницы, а не о кого, куда приняли. Приняли, выпустились, разбежались. Министр отчитался, доволен результатом своей деятельности. Так и живём.
18:06:21 09-09-2023
На целевое проходят бездари!!! Вы посмотрите кого вы в этом году набрали? Баллы по егэ на целевом приеме едва перешли порог, а с высокими баллами дети не могут поступить на бюджет! Вы закрыли дыры в детских и взрослых поликлиниках ординаторами, к которым страшно ходить!!!
21:08:25 09-09-2023
Дайте врачам зарплату и условия работать. Без этого всё тлен
21:40:34 09-09-2023
Все умные с хорошми баллами ЕГЭ свалили из региона. Вы посмотрите с какими баллами в медуниверситет зачисляли? А целевые, а платные? Уровень ПТУ.