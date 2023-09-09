Найден способ справиться с кадровым дефицитом в алтайских больницах

Для решения проблемы начали вести целевой набор в медколледжи

09 сентября 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

Минздрав Алтайского края нашел способ борьбы с дефицитом врачей и средних медицинских работников. Как сообщили в телеграм-канале ведомства, для решения проблемы с этого года в регионе начали вести целевой набор в медколледжи.

Так, уже осуществили набор студентов первого курса по специальностям "Лечебное дело", "Акушерское дело" и "Сестринское дело". Их обучение оплатят за счет краевого бюджета – на эти цели дополнительно выделили 11,5 млн рублей.

"Возможность стать участником этой программы была у всех желающих. Уже в текущем году студентами первого курса по данной программе стали 156 человек, которые зачислены в Барнаульский базовый медицинский колледж, Бийский и Рубцовский медицинские колледжи", – добавили в министерстве.

После обучения выпускники колледжей будут работать три года в 47 подведомственных медорганизациях, в том числе 17 центральных районных больницах.

В августе губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил о прекращении масштабного оттока кадров из сферы здравоохранения. По его данным, ежегодно в медучреждения региона устраиваются около 800 молодых специалистов. Тем не менее глава края признал, что до полного решения проблемы еще далеко, однако интерес к работе в медицине, в том числе в небольших населенных пунктах, возрождается.