Минздрав Алтайского края опроверг слухи о грядущей оптимизации Благовещенской ЦРБ

Медицинское учреждение собираются развивать, в том числе решая вопрос с дефицитом кадров. В будущем оно получит статус межрайонного

25 апреля 2023, 20:13, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Власти не собираются объединять ЦРБ Благовещенского района с медицинскими учреждениями в соседних районах. Как сообщает "Банкфакс", Минздрав Алтайского края опроверг предположения местных жителей и медиков об оптимизации.

В ведомстве подчеркнули, что в медицинской организации не хватает врачей, однако её собираются развивать – благодаря появлению нового оборудования она получит статус межрайонного центра.

Отмечается, что в 2021 году для Благовещенской ЦРБ приобрели компьютерный томограф стоимостью более 45 млн рублей. На ремонт помещения, в котором его разместят, выделили ещё более 3 млн рублей. Установка аппарата позволила расширить возможности больницы. Исследования проводят и для всех жителей Славгородского медицинского округа, что повысило доступность процедуры, уменьшило время ожидания в очереди и снизило нагрузку на другие учреждения региона.

Также в медучреждении завершают создание первичного сосудистого отделения – в 2023 году там запланирован капремонт. После получения лицензии медорганизация начнёт работать как межрайонная. Здесь будут круглосуточно дежурить врачи-неврологи и рентгенологи.

Вместе с тем в больнице, как и в остальных учреждениях Алтайского края, наблюдается кадровый дефицит, в том числе узких специалистов. Сейчас там 52 врача, в том числе восемь терапевтов и девять педиатров. Руководство собирается решить эту проблему с помощью договоров целевого обучения со студентами и ординаторами АГМУ. Сейчас на специалитете обучаются пять человек, ещё двое – в ординатуре.

Ранее сообщалось, что в Благовещенском районе обсуждалась оптимизация ЦРБ для решения вопроса дефицита кадров и финансирования. Речь якобы шла об объединении со Славгородской ЦРБ. Кроме того, такая возможность была спровоцирована возможным уходом главврача ЦРБ Евгения Гершмана – по личным причинам он решил на некоторое время уволиться, а после снова вернуться на должность.