Томенко: алтайские медики получили около 290 млн рублей доплат за 2023 год

Всего более 13 тысяч врачей, среднего и младшего персонала

25 апреля 2023, 17:39, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Больше 13 тысяч медиков из Алтайского края с начала 2023 года получили около 290 млн рублей в виде федеральных и региональных ежемесячных выплат. Об этом рассказал в своём Telegram-канале губернатор Виктор Томенко.

Он напомнил, что до 18,5 тысячи рублей ежемесячно получают врачи, около 7 тысяч рублей – средний медперсонал, около 4,5 тысячи рублей – младший.

"С начала года такая мера поддержки появилась благодаря решению правительства РФ для медиков, работа которых входит в программу ОМС. А для остальных специалистов, занятых лечением социально значимых заболеваний, в частности в области наркологии, психиатрии, фтизиатрии, мы ввели аналогичную краевую выплату", – заявил Томенко.

Губернатор подчеркнул, что вопрос с выплатами находится на его личном контроле. Минздрав регулярно отчитывается о перечислении выплат медикам, а деньги за апрель все медработники должны получить в середине мая.