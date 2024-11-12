Дома лечится небольшая часть, большинство пациентов госпитализируют

12 ноября 2024, 07:00, ИА Амител

Медицинская маска / Фото: amic.ru

Алтайский край осенью 2024 года переживает рост заболеваемости пневмониями. По словам врачей, в первую очередь болезнь распространяется среди детей, но от них нередко заражаются и взрослые.

Профильные специалисты отмечают, что всплеск вызван микоплазмой – возбудителем, который "просыпается" и активно циркулирует раз в несколько лет. О том, насколько тяжело в регионе болеют пневмонией и есть ли способ от нее защититься, эксперты рассказали на пресс-конференции 11 ноября.

Подъем, но не взрыв

Больных пневмонией действительно стало больше, но не настолько, чтобы говорить о взрывной заболеваемости, рассказала главный внештатный специалист-пульмонолог региона Ирина Бахарева. Она подчеркивает, что речь идет только о взрослых пациентах. По ее словам, годовые показатели вряд ли далеко уйдут от привычных для Алтая: ежегодно заболевание переносит порядка 15 тысяч человек.

При этом в 2024-м среди пациентов стало гораздо больше молодых людей, отметила заведующая пульмонологическим отделением Краевой клинической больницы Дина Петрова. По ее словам, особенность этого эпидсезона в том, что привычный возбудитель в виде пневмококка (типичная пневмония) потеснила микоплазма (атипичная пневмония).

"Действительно, видим много микоплазменных пневмоний. Микоплазма – это атипичный возбудитель, который давно известен и описан. Он циркулирует с циклом от трех до семи лет. Вот у нас на этот год и пришелся подъем заболеваемости. В основном молодые люди заражаются от своих детей, которые приносят заболевание из школ и детсадов. Микоплазма очень маленькая – это внутриклеточный возбудитель. Она может передаваться воздушно-капельным путем, но для этого нужен долгий и тесный контакт", – объяснила врач.

Тем не менее главным возбудителем у взрослых по-прежнему остается пневмококковая инфекция, подчеркнула Ирина Бахарева.

Заражаются в школах и детсадах

Среди детей рост заболеваемости намного серьезнее, а доминирующую позицию занимает именно микоплазменная пневмония, говорит главврач детской больницы № 1 Барнаула Александр Данилов. Пневмококк практически не встречается, потому что 100% малышей в регионе привиты от этой инфекции. Специалист убежден, что увеличение количества пневмоний – это следствие пандемии коронавируса. Ковид отступил, и освободившееся место стремятся занять другие недуги.

"Ковид, слава Богу, ушел. Но он оставил последствия. Такие же были и после предыдущих мировых пандемий, это уже все изучено. Коронавирус стал сезонной болезнью, а его место заняла патогенная флора, в основном – микоплазма. К тому же мы встретились с сочетанными вирусно-бактериальными причинами – когда у пациента и пневмония, и вирусная инфекция. Также ситуацию осложняют сочетанные вирусы, когда пациент одновременно переносит сразу несколько инфекций", – рассказал Данилов. По его словам, чаще всего пневмонией болеют дети школьного возраста и подростки. Это объяснимо: в устоявшихся коллективах микоплазме легче распространиться. Любовь молодежи к курительным устройствам тоже оборачивается болезнью: по словам Данилова, использование одного "девайса" группой из нескольких человек – прямой путь к заражению.

"Пневмонию лечат как инфаркт"

Врачи подчеркивают, что в микоплазменной пневмонии нет ничего страшного. Заболевание протекает довольно долго, но при этом очень редко вызывает осложнения.

"Пациент довольно долго температурит, плохо себя чувствует. Но при этом микоплазменная пневмония хорошо лечится и практически не дает дыхательной недостаточности. Человек выздоравливает где-то к концу второй недели и возвращает свою трудоспособность", – пояснила Дина Петрова.

По словам Александра Данилова, у детей такая же ситуация: в течение довольно длительного периода идет "стойкое выздоровление".

Тем не менее большинство пациентов именно госпитализируют, а не оставляют лечиться дома: при пневмонии состояние может ухудшиться очень быстро.

"Даже если случай не тяжелый, мы предпочитаем госпитализировать. Приходит "цветущий" человек: пять дней лихорадка, температура ниже 40 не сбивается, при заборе крови повышенные печеночные ферменты, есть небольшие изменения по ЭКГ. Мы должны обязательно мониторить все эти факторы риска, чтобы не стало хуже. Выпишем, когда угрозы уже точно не будет", – объяснила Петрова.

В этом году в пульмонологическом отделении краевой больницы был только один тяжелый случай: женщина около трех дней провела в реанимации. Летальных исходов среди пациентов с микоплазменной пневмонией нет.

По словам Ирины Бахаревой, лишь 15-20% пациентов отправляют лечиться амбулаторно. В остальных случаях медики предпочитают "перебдеть".

"Пневмония – это в любом случае серьезное заболевание. Как говорил академик Чучалин, лечение пневмонии должно приравниваться к лечению инфаркта. Это значит, что пациент должен быть максимально быстро госпитализирован. В течение четырех, максимум восьми часов он должен начать получать терапию. Болезнь нужно вовремя выявить, чтобы не упустить золотые часы, чтобы пневмония не оставила последствий", – говорит главный пульмонолог региона.

Прививаться и не назначать самому себе антибиотики

Медики настоятельно рекомендуют не лечиться антибиотиками самостоятельно. Если такой человек потом вдруг заболеет пневмонией, бороться с ней будет очень сложно.

"Мы всегда пытаемся понять, чем человек лечился. Потому что при бесконтрольном приеме антибиотиков вырабатывается резистентность. Считается, что если человек пролечился такими препаратами, то в течение трех месяцев при повторном применении они вообще могут не помочь. Но у нас давно пошла порочная практика назначать препараты самому себе. Поднялась температура – сразу пьют антибиотики, не разбираясь. Потом очень сложно выбрать рациональную терапию такому пациенту", – поясняет Дина Петрова.Вакцины от микоплазменной пневмонии пока нет, говорят врачи, российские ученые все еще активно работают над ее созданием.

Зато можно защитить себя от пневмококковой инфекции. Детям эта прививка положена бесплатно. А вот из взрослых вакцинироваться за счет государства могут только определенные категории граждан:

призывники;

люди, которые живут в домах престарелых и других социальных учреждениях;

лица старше 60 лет с хроническими заболеваниями легких.

Остальные – только за собственный счет. Также пульмонологи настоятельно рекомендуют привиться от гриппа: бесплатная вакцинация в Алтайском крае продолжается. Напрямую это вас не защитит, зато исключит осложнения, вызванные гриппом.