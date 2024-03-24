Минздрав обновил информацию о пострадавших в результате теракта в "Крокусе"
Больше 100 человек находятся в больницах
24 марта 2024, 15:52, ИА Амител
Медицинские принадлежности / Фото: pxhere.com/ru/photo/549781
Министерство здравоохранения Московской области обновило список пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
В списке 154 фамилии. Троих пострадавших уже выписали из подмосковных больниц, но на стационарном лечении остаются 107 человек, еще 44 – на амбулаторном.
Ранее продюсер Яна Рудковская раскритиковала организаторов концерта в "Крокус Сити Холле". Ее возмутило то, как была организована охрана.
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16:51:52 24-03-2024
Постепенно предположение об организующем начале Штатов проведённой террористической операции в Подмосковье, превращается в уверенность, опирающуюся на поведение самих США. Уверен и в финансовом обеспечении теракта именно Штатами, не придавая внимания всевозможным посредникам и вынужденным соучастникам.