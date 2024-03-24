Минздрав обновил информацию о пострадавших в результате теракта в "Крокусе"

Больше 100 человек находятся в больницах

24 марта 2024, 15:52, ИА Амител

Медицинские принадлежности / Фото: pxhere.com/ru/photo/549781

Министерство здравоохранения Московской области обновило список пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

В списке 154 фамилии. Троих пострадавших уже выписали из подмосковных больниц, но на стационарном лечении остаются 107 человек, еще 44 – на амбулаторном.

Ранее продюсер Яна Рудковская раскритиковала организаторов концерта в "Крокус Сити Холле". Ее возмутило то, как была организована охрана.