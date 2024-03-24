Продюсер заявила, что все мероприятия в стране должны охранять вооруженные люди

24 марта 2024, 14:10, ИА Амител

"Крокус Сити Холл" после теракта / Фото: Антон Дегтярев / amic.ru

Продюсер Яна Рудковская раскритиковала организаторов концерта в "Крокус Сити Холле". Пост она опубликовала в соцсетях.

"Зная, как работает "Крокус", у нас было всегда около 200 охранников на шоу у Димы – на каждом этаже, и на каждом входе, и на каждом нашем мероприятии. Это всегда отдельный договор на охрану самого мероприятия. И отдельный договор с площадкой "Крокус", – написала Рудковская.

Она возмутилась тем, что сотрудники охраны были только на входе и не вооружены. При этом Рудковская заявила, что в "Крокусе" работает одна из лучших охранных фирм.

По словам продюсера, все массовые мероприятия в России должны охранять обученные и вооруженные люди.