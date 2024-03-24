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Рудковская раскритиковала организаторов концерта в "Крокус Сити Холле"

Продюсер заявила, что все мероприятия в стране должны охранять вооруженные люди

24 марта 2024, 14:10, ИА Амител

"Крокус Сити Холл" после теракта / Фото: Антон Дегтярев / amic.ru
"Крокус Сити Холл" после теракта / Фото: Антон Дегтярев / amic.ru

Продюсер Яна Рудковская раскритиковала организаторов концерта в "Крокус Сити Холле". Пост она опубликовала в соцсетях.

"Зная, как работает "Крокус", у нас было всегда около 200 охранников на шоу у Димы – на каждом этаже, и на каждом входе, и на каждом нашем мероприятии. Это всегда отдельный договор на охрану самого мероприятия. И отдельный договор с площадкой "Крокус", – написала Рудковская.

Она возмутилась тем, что сотрудники охраны были только на входе и не вооружены. При этом Рудковская заявила, что в "Крокусе" работает одна из лучших охранных фирм.

По словам продюсера, все массовые мероприятия в России должны охранять обученные и вооруженные люди. 

Москва Теракт
Читайте также в сюжете: Теракт в "Крокус Сити Холле"

Комментарии 19

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Гость

14:44:33 24-03-2024

Словосочетание: Крокусс Ситти Холлл очень режет слух. Иностранные слова все и не понятные. Нельзя было назвать : Городская фиалка на балконе, например. Убийцы исполнители тоже иностранцы. Заказчики теракта по-видимому тоже иностранцы. Жертвы только русские/россияне. Будет у нас порядок? Уже из-за небольших денег такое случилось, а если пообещать новый Москвич электрический, каждому, за три миллиона, страшно подумать, что сделают.

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ДВМ

15:19:11 24-03-2024

Про 200 настоящих охранников, она, однако, преувеличивает

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Самаэль

22:53:53 24-03-2024

ДВМ (15:19:11 24-03-2024) Про 200 настоящих охранников, она, однако, преувеличивает ... Так пусть и платит из своего кармана по 200К Руб в месяц, каждому из 200 таких охранников. 40 мультов в год не у всех такие деньжища.

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Гость

11:26:23 25-03-2024

ДВМ (15:19:11 24-03-2024) Про 200 настоящих охранников, она, однако, преувеличивает ... Так это 200 охраняли 1 звезду, чтоб не затоптали, а никак не зрителей.

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1

11:50:03 25-03-2024

ДВМ (15:19:11 24-03-2024) Про 200 настоящих охранников, она, однако, преувеличивает ... Яне не надо пиариться на горе людей

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Гость

16:41:49 24-03-2024

Решила поумничать и после драки кулачками помахать. Толку то теперь говорить.

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Гость

22:51:02 24-03-2024

Гость (16:41:49 24-03-2024) Решила поумничать и после драки кулачками помахать. Толку то... пиар...

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Виктор

19:16:31 24-03-2024

Я бы ей посоветовал не расскждать о том, в чем совершенно не разбирается

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Гость

19:18:36 24-03-2024

Какая глупая женщина.

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Гость

19:24:41 24-03-2024

Это, конечно, жесть. Но вопрос - КАК такое допустили и кто лишится погон???

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Гость

21:39:34 24-03-2024

Гость (19:24:41 24-03-2024) Это, конечно, жесть. Но вопрос - КАК такое допустили и кто л... Рядовой концерт каких тысячи в день по стране. Военного положения не объявлено. Билетеры и охрана с дубинками и шокерами на месте были. Теперь каждый концерт танками огораживать? Ну че уж откровенную пургу то нести?

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Гость

23:19:50 24-03-2024

Гость (21:39:34 24-03-2024) Рядовой концерт каких тысячи в день по стране. Военного поло... Значит такая охрана. Что и кого они охраняли и как? Результат их работы: более 100 человек погибших. Если на большее ума не хватает, то можно и танки ставить.

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Гость

06:29:42 25-03-2024

Гость (23:19:50 24-03-2024) Значит такая охрана. Что и кого они охраняли и как? Результа... Рудковская?

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Гость

09:09:46 25-03-2024

Гость (23:19:50 24-03-2024) Значит такая охрана. Что и кого они охраняли и как? Результа... охрана от пьяных и дебоширов

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Афиноген

09:17:26 25-03-2024

Гость (21:39:34 24-03-2024) Рядовой концерт каких тысячи в день по стране. Военного поло... А что опыт Норд-Оста некого не научил?Что ,это трудно было предположить ,что такое может случиться у нас в наше нынешнее время?Сколько уже было сообщений на тему диверсий на разных объектах внутри страны?Какая то преступная безалаберность,мягко говоря.Вот об этом и говорит Рудковская.

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Гость

01:43:12 25-03-2024

Конечно должны быть полицейские с пистолетами при таком мероприятии.И с настоящего времени будут.

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Гость

11:25:15 25-03-2024

Гость (01:43:12 25-03-2024) Конечно должны быть полицейские с пистолетами при таком меро... В начале двухтысячных муж работал в милиции. Тогда на каждый концерт сгоняли их человек по 50 точно. И уони были вооружены, естественно. Но у нас и площадки поменьше.

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Гость

08:32:53 25-03-2024

а может прекратить развлекаться в то время когда на фронте гибнут люди? если у вас есть лишние деньги,для развлечений,отдайте их волонтерам,хоть какую то пользу принесите своей родине.

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Гость

20:55:06 25-03-2024

А кто такая рудковская и кто такой дима?

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