Рудковская раскритиковала организаторов концерта в "Крокус Сити Холле"
Продюсер заявила, что все мероприятия в стране должны охранять вооруженные люди
24 марта 2024, 14:10, ИА Амител
Продюсер Яна Рудковская раскритиковала организаторов концерта в "Крокус Сити Холле". Пост она опубликовала в соцсетях.
"Зная, как работает "Крокус", у нас было всегда около 200 охранников на шоу у Димы – на каждом этаже, и на каждом входе, и на каждом нашем мероприятии. Это всегда отдельный договор на охрану самого мероприятия. И отдельный договор с площадкой "Крокус", – написала Рудковская.
Она возмутилась тем, что сотрудники охраны были только на входе и не вооружены. При этом Рудковская заявила, что в "Крокусе" работает одна из лучших охранных фирм.
По словам продюсера, все массовые мероприятия в России должны охранять обученные и вооруженные люди.
14:44:33 24-03-2024
Словосочетание: Крокусс Ситти Холлл очень режет слух. Иностранные слова все и не понятные. Нельзя было назвать : Городская фиалка на балконе, например. Убийцы исполнители тоже иностранцы. Заказчики теракта по-видимому тоже иностранцы. Жертвы только русские/россияне. Будет у нас порядок? Уже из-за небольших денег такое случилось, а если пообещать новый Москвич электрический, каждому, за три миллиона, страшно подумать, что сделают.
15:19:11 24-03-2024
Про 200 настоящих охранников, она, однако, преувеличивает
22:53:53 24-03-2024
ДВМ (15:19:11 24-03-2024) Про 200 настоящих охранников, она, однако, преувеличивает ... Так пусть и платит из своего кармана по 200К Руб в месяц, каждому из 200 таких охранников. 40 мультов в год не у всех такие деньжища.
11:26:23 25-03-2024
ДВМ (15:19:11 24-03-2024) Про 200 настоящих охранников, она, однако, преувеличивает ... Так это 200 охраняли 1 звезду, чтоб не затоптали, а никак не зрителей.
11:50:03 25-03-2024
ДВМ (15:19:11 24-03-2024) Про 200 настоящих охранников, она, однако, преувеличивает ... Яне не надо пиариться на горе людей
16:41:49 24-03-2024
Решила поумничать и после драки кулачками помахать. Толку то теперь говорить.
22:51:02 24-03-2024
Гость (16:41:49 24-03-2024) Решила поумничать и после драки кулачками помахать. Толку то... пиар...
19:16:31 24-03-2024
Я бы ей посоветовал не расскждать о том, в чем совершенно не разбирается
19:18:36 24-03-2024
Какая глупая женщина.
19:24:41 24-03-2024
Это, конечно, жесть. Но вопрос - КАК такое допустили и кто лишится погон???
21:39:34 24-03-2024
Гость (19:24:41 24-03-2024) Это, конечно, жесть. Но вопрос - КАК такое допустили и кто л... Рядовой концерт каких тысячи в день по стране. Военного положения не объявлено. Билетеры и охрана с дубинками и шокерами на месте были. Теперь каждый концерт танками огораживать? Ну че уж откровенную пургу то нести?
23:19:50 24-03-2024
Гость (21:39:34 24-03-2024) Рядовой концерт каких тысячи в день по стране. Военного поло... Значит такая охрана. Что и кого они охраняли и как? Результат их работы: более 100 человек погибших. Если на большее ума не хватает, то можно и танки ставить.
06:29:42 25-03-2024
Гость (23:19:50 24-03-2024) Значит такая охрана. Что и кого они охраняли и как? Результа... Рудковская?
09:09:46 25-03-2024
Гость (23:19:50 24-03-2024) Значит такая охрана. Что и кого они охраняли и как? Результа... охрана от пьяных и дебоширов
09:17:26 25-03-2024
Гость (21:39:34 24-03-2024) Рядовой концерт каких тысячи в день по стране. Военного поло... А что опыт Норд-Оста некого не научил?Что ,это трудно было предположить ,что такое может случиться у нас в наше нынешнее время?Сколько уже было сообщений на тему диверсий на разных объектах внутри страны?Какая то преступная безалаберность,мягко говоря.Вот об этом и говорит Рудковская.
01:43:12 25-03-2024
Конечно должны быть полицейские с пистолетами при таком мероприятии.И с настоящего времени будут.
11:25:15 25-03-2024
Гость (01:43:12 25-03-2024) Конечно должны быть полицейские с пистолетами при таком меро... В начале двухтысячных муж работал в милиции. Тогда на каждый концерт сгоняли их человек по 50 точно. И уони были вооружены, естественно. Но у нас и площадки поменьше.
08:32:53 25-03-2024
а может прекратить развлекаться в то время когда на фронте гибнут люди? если у вас есть лишние деньги,для развлечений,отдайте их волонтерам,хоть какую то пользу принесите своей родине.
20:55:06 25-03-2024
А кто такая рудковская и кто такой дима?