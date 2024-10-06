НОВОСТИЗдоровье

Всплеск шизофрении может произойти в Алтайском крае из-за нехватки лекарств

Причина этого – проблемы с логистикой

06 октября 2024, 16:30, ИА Амител

Таблетки / Фото: pxhere.com/ru/photo/968254
Таблетки / Фото: pxhere.com/ru/photo/968254

В Алтайском крае может возникнуть всплеск шизофрении из-за нехватки препарата "Сульпирид". Об этом сообщает Mash.

По информации Mash, государственные аптеки не смогли вовремя закупить достаточное количество нейролептиков. Хотя один из российских препаратов производится в соседней с Алтайским краем Кемеровской области.

Пациенты, которым назначен "Сульпирид", вынуждены искать лекарства в других регионах или обходиться без них.

По данным за 2023 год, 13,7 тысячи жителей края обратились к специалистам с психическим заболеванием. Это рекордное количество в стране. На Чукотке, Сахалине, в Еврейской автономной области и Курганской области за последние несколько лет зафиксировали около пяти-шести тысяч больных с различными расстройствами на 100 тысяч населения.

Алтайский край лекарства

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

17:04:01 06-10-2024

карипразин в нужной дозировке - для всех БАР и Шизоизных проявлений подходит. И он есть в аптеках во всех, проконсультируйтесь со специалистом по дозировке препарата , по переходу на карипразин и по скорости перехода - соберите анамнез больного

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:04:51 06-10-2024

Обратились к специалисту с психическим заболеванием , такое смело , какой-то адекватный взгляд на жизнь без погонь за карьерой , где обращение к психиатру могло закрыть дорогу в мечтах к должности .

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:58:13 06-10-2024

Может из за развала медицины в стране? И не только всплеск ,но и отрицательный рост численности населения! Капитализм Капут.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Бдыщ...

18:27:27 06-10-2024

И без лекарств и с лекарствами хватает...

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость 1

19:34:58 06-10-2024

Регулярно нет препарата форсига для больных сахарным диабетом.
Думаю проблемы не только с ним.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:04:10 06-10-2024

Так вон в чём дело!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:59:05 07-10-2024

странные инициативы наших депутатов в последнее время случайно не по этой причине происходят? может в думу тоже лекарство вовремя не подвезли?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:25:55 07-10-2024

Для купирования психомоторных возбуждений существует и более дешевое и доступное антипсихотичесое средство - Галоперидол.
Что касается белуповского препарата Сульпирида, - есть чуть более дорогоой аналог - Эглонил.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

08:56:54 07-10-2024

А было падение?

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров