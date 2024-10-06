Всплеск шизофрении может произойти в Алтайском крае из-за нехватки лекарств

Причина этого – проблемы с логистикой

06 октября 2024, 16:30, ИА Амител

Таблетки / Фото: pxhere.com/ru/photo/968254

В Алтайском крае может возникнуть всплеск шизофрении из-за нехватки препарата "Сульпирид". Об этом сообщает Mash.

По информации Mash, государственные аптеки не смогли вовремя закупить достаточное количество нейролептиков. Хотя один из российских препаратов производится в соседней с Алтайским краем Кемеровской области.

Пациенты, которым назначен "Сульпирид", вынуждены искать лекарства в других регионах или обходиться без них.

По данным за 2023 год, 13,7 тысячи жителей края обратились к специалистам с психическим заболеванием. Это рекордное количество в стране. На Чукотке, Сахалине, в Еврейской автономной области и Курганской области за последние несколько лет зафиксировали около пяти-шести тысяч больных с различными расстройствами на 100 тысяч населения.