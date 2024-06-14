Минздрав озвучил число погибших из-за ДТП в Благовещенске

Для оказания помощи пострадавшим в аварии мобилизовали персонал областной клинической больницы

14 июня 2024, 21:31, ИА Амител

Фото: Пресс-служба Следственного комитета

ДТП в Благовещенске унесло жизни трех человек, в том числе двоих детей. Как сообщает телеканал "360", соответствующую информацию озвучил Минздрав Амурской области

Для оказания помощи пострадавшим в аварии мобилизовали персонал областной клинической больницы. На место отправили шесть бригад скорой помощи.

Напомним, что смертельное ДТП произошло на въезде в Благовещенск со стороны населенного пункта Чигири. Водитель в нетрезвом состоянии вылетел на иномарке на тротуар. Пьяный водитель въехал в толпу людей, которые шли по тротуару.