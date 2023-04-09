Учёные выяснили, что из-за ковида некоторые дети рождались с повреждениями мозга

Матери младенцев заболели коронавирусом на втором триместре беременности в 2020-м

09 апреля 2023, 10:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Американские учёные из университета в Майами выявили два случая, когда дети рождались с повреждениями мозга из-за того, что матери во время беременности перенесли коронавирус. Об этом сообщает Pediatrics.

Матери младенцев заболели коронавирусом на втором триместре беременности в 2020-м. Тогда у них не было возможности принять вакцину.

Повреждения возникали из-за проникновения вируса через плаценту. Оба ребёнка отмечались задержками в развитии, а один из них умер в возрасте 13 месяцев.



Учёные считают, что подобные случаи являются редкостью.