Минздрав поручил следить за наличием жизненно важных лекарств в аптеках
Росздравнадзору поручено еженедельно докладывать о ситуации
19 декабря 2024, 23:15, ИА Амител
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко распорядился организовать постоянный мониторинг обеспеченности больниц и аптек жизненно необходимыми лекарствами. Об этом РИА Новости сообщил помощник министра Алексей Кузнецов.
Список включает физраствор, инсулины, препараты для сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также лекарства для льготных категорий граждан.
Росздравнадзору поручено еженедельно докладывать о ситуации в Минздрав и Минпромторг.
Кузнецов отметил, что цены на физраствор были оперативно пересмотрены, чтобы покрыть издержки производителей.
"Препятствий для выпуска и поставок этого препарата в необходимых объемах нет", – подчеркнул он.
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