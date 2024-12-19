Минздрав поручил следить за наличием жизненно важных лекарств в аптеках

Росздравнадзору поручено еженедельно докладывать о ситуации

19 декабря 2024, 23:15, ИА Амител

Таблетки / Фото: pxhere.com/ru/photo/565804

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко распорядился организовать постоянный мониторинг обеспеченности больниц и аптек жизненно необходимыми лекарствами. Об этом РИА Новости сообщил помощник министра Алексей Кузнецов.

Список включает физраствор, инсулины, препараты для сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также лекарства для льготных категорий граждан.

Росздравнадзору поручено еженедельно докладывать о ситуации в Минздрав и Минпромторг.

Кузнецов отметил, что цены на физраствор были оперативно пересмотрены, чтобы покрыть издержки производителей.