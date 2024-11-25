Минздрав признали виновным в попытке выпустить антибиотик по фальшивым документам

Ведомство зарегистрировало препарат по поддельным документам

25 ноября 2024, 11:18, ИА Амител

Таблетки / Фото: unsplash.com / Myriam Zilles

Минздрав РФ признали виновным в попытке выпустить препарат из Индии по фальшивым документам. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на решение Девятого арбитражного апелляционного суда Москвы.

"Согласно решению, ведомство зарегистрировало препарат по подложным документам, таким образом нарушив патентные права. Также суд указал на необходимость отменить государственную регистрацию антибиотика "Биапенем", поскольку его действующее вещество уже произвела и запатентовала другая компания из Индии", - отмечает издание.

Как следует из материалов дела, фирма-правообладатель не давала разрешения на использование своей субстанции, однако компания "Джодас Экспоим" предоставила в Минздрав поддельное письмо-согласие. В июне 2024 года суд решил, что заявленные требования в нем не подлежат удовлетворению.