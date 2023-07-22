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Минздрав предложил отказаться от массовой вакцинации против ковида

Прививать хотят только уязвимые категории граждан

22 июля 2023, 13:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Минздрав России предлагает отказаться от массовой вакцинации против COVID-19, а прививать только уязвимые категории граждан, сообщает ТАСС.

К таким людям относятся: лица старше 18 лет, не болевшие "короной" или не привитые, старше 60 лет, а с хроническими заболеваниями.

Инициативу в ведомстве объяснили формированием высокого уровня коллективного иммунитета и стабилизацией эпидситуации.

Коронавирус Вакцинация Хорошие новости

Комментарии 4

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Гость

14:26:20 22-07-2023

Смотри ка, дошло до них, а за границей там гораздо глобальнее скандалы развиваются и суды во всю идут

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Гость

15:47:41 22-07-2023

болела, не ходила к врачу, не привитая. на хрен мне эта ваша прививка

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Дядька

18:45:45 22-07-2023

Ой ЁЁЁ!!! сколько денег попилили и по карманам притырили!!!

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Олег

20:39:08 22-07-2023

Так они и предлагают основную массу привить от 18 до 60 - и что изменилось?

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