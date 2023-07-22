Минздрав предложил отказаться от массовой вакцинации против ковида
Прививать хотят только уязвимые категории граждан
22 июля 2023, 13:01, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Минздрав России предлагает отказаться от массовой вакцинации против COVID-19, а прививать только уязвимые категории граждан, сообщает ТАСС.
К таким людям относятся: лица старше 18 лет, не болевшие "короной" или не привитые, старше 60 лет, а с хроническими заболеваниями.
Инициативу в ведомстве объяснили формированием высокого уровня коллективного иммунитета и стабилизацией эпидситуации.
14:26:20 22-07-2023
Смотри ка, дошло до них, а за границей там гораздо глобальнее скандалы развиваются и суды во всю идут
15:47:41 22-07-2023
болела, не ходила к врачу, не привитая. на хрен мне эта ваша прививка
18:45:45 22-07-2023
Ой ЁЁЁ!!! сколько денег попилили и по карманам притырили!!!
20:39:08 22-07-2023
Так они и предлагают основную массу привить от 18 до 60 - и что изменилось?