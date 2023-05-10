Минздрав предложил передать медсёстрам часть обязанностей врачей

Такое перераспределение может быть необходимо из-за "текущей кадровой ситуации"

10 мая 2023, 15:08, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Минздрав РФ решил повысить доступность медпомощи за счёт передачи среднему медперсоналу части врачебных задач, пишет "Коммерсант".

Как отмечается, большинство врачей поддерживают инициативу, а вот медсёстры идею Минздрава не оценили.

"Хотят обязать проводить медосмотры, наблюдать за состоянием здоровья пациентов с хроническими заболеваниями, оценивать эффективность медикаментозных и немедикаментозных методов лечения", – уточняет издание.

Кроме того, согласно инициативе министерства, медсёстрам придётся активно посещать маломобильных пациентов на дому, а также подготавливать списки для диспансеризации и профилактических медосмотров.

Такое перераспределение обязанностей может быть необходимо из-за "текущей кадровой ситуации" в регионе или в конкретном медучреждении.

Ранее министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов заявил, что в регионе в 2022 году приостановилась убыль среди врачей и среднего медперсонала.