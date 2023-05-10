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Минздрав предложил передать медсёстрам часть обязанностей врачей

Такое перераспределение может быть необходимо из-за "текущей кадровой ситуации"

10 мая 2023, 15:08, ИА Амител

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Минздрав РФ решил повысить доступность медпомощи за счёт передачи среднему медперсоналу части врачебных задач, пишет "Коммерсант".

Как отмечается, большинство врачей поддерживают инициативу, а вот медсёстры идею Минздрава не оценили.

"Хотят обязать проводить медосмотры, наблюдать за состоянием здоровья пациентов с хроническими заболеваниями, оценивать эффективность медикаментозных и немедикаментозных методов лечения", – уточняет издание.

Кроме того, согласно инициативе министерства, медсёстрам придётся активно посещать маломобильных пациентов на дому, а также подготавливать списки для диспансеризации и профилактических медосмотров.

Такое перераспределение обязанностей может быть необходимо из-за "текущей кадровой ситуации" в регионе или в конкретном медучреждении.

Ранее министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов заявил, что в регионе в 2022 году  приостановилась убыль среди врачей и среднего медперсонала.

здравоохранение инициативы

Комментарии 16

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Гость

15:15:05 10-05-2023

А часть зарплаты

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Элен без ребят

16:56:14 10-05-2023

Гость (15:15:05 10-05-2023) А часть зарплаты... а вас только это волнует? вы медсестра?

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Гость

15:24:31 10-05-2023

Да санитарам передайте, чё вы стесняетесь.

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ВВП

15:28:54 10-05-2023

Дурацкий вопрос, когда медицинские сёстры закончатся, функции врача передадите... санитаркам?

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Гость

15:45:50 10-05-2023

ВВП (15:28:54 10-05-2023) Дурацкий вопрос, когда медицинские сёстры закончатся, функци... Ветеринарам, у них же есть опыт в лечении скота.

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Элен без ребят

16:57:42 10-05-2023

Гость (15:45:50 10-05-2023) Ветеринарам, у них же есть опыт в лечении скота.... жаль, ничего это не изменит. там такие же спецы, в большинстве своем.

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Гость

15:46:24 10-05-2023

У государства нет денег на охрану границ, государство в лице законотворцев предлагает это делать самим гражданам. У государства нет денег на нормальные пенсии, государство предлагает пенсионерам вести блоги. У государства нет врачей, оно предлагает лечиться у медсестер. Возникает закономерный вопрос, задав который, как я понимаю, можно уехать далеко и надолго?.. Отлично живем.

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Гость

15:55:39 10-05-2023

Успехи очевидны. Куда ни глянь.

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Гость

16:02:42 10-05-2023

Гость (15:46:24 10-05-2023) У государства нет денег на охрану границ, государство в лице... Либеральная политика:во всех областях утряхивание рынка,который всё решает сам ( Рынок сам и гребёт вёслами.По башке.

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Гость

15:57:27 10-05-2023

Медсёстры бывают разные.В поликлинике одно, а в хирургическом отделении другое:учёба 5 лет.Изучается даже особый профессиональный сленг.

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Гость

16:18:33 10-05-2023

Гость (15:57:27 10-05-2023) Медсёстры бывают разные.В поликлинике одно, а в хирургическо... я правильно понимаю, вы готовы лечь под нож к такой медсестре, а не к хирургу? Иначе к чему этот пламенный спич?

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Гость

17:23:47 10-05-2023

Гость (16:18:33 10-05-2023) я правильно понимаю, вы готовы лечь под нож к такой медсестр... Совершенно не готов.Буду орать:"Хирурга мне,да настоящего.Плачу наличными!"

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Гость

17:13:34 10-05-2023

Что касается открытия и закрытия больничных по ОРВИ, то можно и медсестрам передать эту задачу. Как лечится сопли/кашель, сами знаем, а формальности по оформлению больничного и медсестра может выполнить.

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Гость

19:49:27 10-05-2023

Вот сколько это терпеть будут наши граждане? От развала медицины страдают все, но жителям важнее убить собак, чем решать действительно важные вопросы.

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Гость

12:00:24 11-05-2023

Гость (19:49:27 10-05-2023) Вот сколько это терпеть будут наши граждане? От развала меди... Опять вы со своими собаками? Угомонитесь уже, не то психушку вызовем.

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Гость

21:48:07 10-05-2023

Если медсестра взялась за скальпель в целях проведения операции,то он "превращается" в нож,а её последующие действия кассифицируются как уголовное преступление.Непосредственно операцию проводит только квалифицированный хирург с соответствующим дипломом и допуском.

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