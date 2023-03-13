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В Алтайском крае перестало сокращаться число врачей

Однако муниципалитетам нужно проявлять больше усилий по привлечению и "удержанию" медиков на местах

13 марта 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: akzs.ru
Фото: akzs.ru

В Алтайском крае в 2022 году приостановилась убыль среди врачей и среднего медперсонала. Об этом заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов на заседании Совета по взаимодействию АКЗС с представительными органами городов и районов. Речь шла об ответственности муниципалитетов за организацию здравоохранения на местах. По мнению министра, органам местного самоуправления необходимо больше включаться в решение задач по охране здоровья и организации медпомощи.

Как подчеркнул Дмитрий Попов, основными задачами для муниципалитетов должны стать достижение целевых демографических показателей и участие в кадровом вопросе для здравоохранения. Эти индикаторы закрепляются в соглашениях между Минздравом региона и муниципалитетом. Уже подписано 65 таких соглашений, уточняет пресс-служба АКЗС.

"Совместные действия должны быть нацелены в первую очередь на укомплектование кадрового потенциала отрасли, привлечение и удержание медицинских работников. Решения, реализованные в 2022 году вместе с краевым Законодательным собранием, говорят о приостановке тенденции по сокращению численности врачебного и среднего медицинского персонала", – подчеркнул министр.

  

По словам Попова, муниципалитетам нужно усиливать работу по профориентации школьников, включении их в программы довузовской подготовки по медицинскому профилю. Так, более 70% школьников, участвовавших в таких программах в 2019-2022 годах, поступили в медицинские образовательные учреждения. Важно также продолжать работу со студентами-целевиками с учётом будущих потребностей конкретных районных больниц.

Министр здравоохранения также отметил, что муниципалитетам необходимо усилить профилактическую диспансерную работу с группами риска (пациентами с хроническими заболеваниями и людьми пожилого возраста) для увеличения продолжительности жизни. Председатель комитета АКЗС по здравоохранению Владимир Лещенко отметил, что законодательно у муниципалитетов есть полномочия по созданию условий для оказания медицинской помощи и установке дополнительных гарантий для врачей.

Лещенко представил "дорожную карту" по повышению вовлеченности муниципалитетов в вопросы здравоохранения. В числе ключевых пунктов – привлечение и закрепление медицинских кадров, а также обеспечение транспортной доступности медучреждений для жителей отдалённых и труднодоступных сёл. Ещё одним новшеством станет ежегодное информирование местных депутатов о состоянии медицинского обслуживания в муниципалитете.

"Когда единственным гарантом оказания медицинской помощи на территории является главврач, это заведомо нерабочая модель. Необходима сопричастность органов власти, депутатов, общественности, совместные скоординированные усилия. Есть шаги, которые можно сделать сегодня и которые не требуют больших затрат", – отметил председатель комитета АКЗС по здравоохранению.

Перечень конкретных решений на местах привёл председатель Михайловского районного Собрания депутатов, председатель комиссии Совета по здравоохранению, главврач Михайловской ЦРБ Александр Бокк. Он подчеркнул, что это не только предоставление служебного жилья и выплата подъёмных врачам и фельдшерам, но и выездное медицинское обслуживание, организация доставки населения, расчистка дорог, ведущих к больницам, и т.п.

"Бесплатная доставка пациентов для проведения дополнительной диспансеризации – это работает, особенно для категории 65+. По нашему району в рамках диспансеризации было сделано более 500 доставок, нам помогает соцзащита. После ковида поликлиники вернулись к диспансеризации, обследованию хронических больных, и для этого нам нужна помощь муниципалитетов – в доставке, в приглашении, в информировании населения", – цитирует главврача пресс-служба АКЗС.

Глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

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НОВОСТИЗдоровье

Комментарии 15

  • Достойные зарплаты и соцгарантии для врачей,сестёр будут и искать не нужно будет. Но не средняя по больнице где у главврача всё,а у остальных остатки.
    13 марта, Гость   Ответить
  • Вот вы медики !! Что вы за народ такой? Вам столько всего на обещали, а вам все мало.
    13 марта, Гость   Ответить
  • Это кого-то еще удивляет?
    13 марта, Гость   Ответить
  • " Исходя из данных министра, в 2020 году в крае работали 8 269 врачей, к 2022-му их стало 7 656 (минус 613), а к текущему моменту их число подросло до 7 676 (плюс 20). Количество работников среднего медперсонала сократилось с 21 851 в 2020 году до 19 830 к 2022-му (минус 2 021). Сейчас их, по оперативным сведениям, 19 759 (еще минус 71)." Сегодня потребность во врачах – на 2023 год – составляет 1 052 специалиста, в среднем медперсонале – 1,2 тысячи." Это называется -"Один шаг впред, двадцать назад!!!" - Господин Попов!!!!?????
    13 марта, Гость   Ответить
  • а вам все мало. - Да, когда укомплектованность даже в городе от 30 до 50%
    13 марта, Гость   Ответить
  • Мои друзья-врачи говорят,что хуже Попова ни кого небыло у руля Алтайской медицины. Рыба с головы гниёт.
    13 марта, Гость   Ответить
  • Пивнушки бы закрыли и ввели пропаганду трезвости - через несколько лет число больных резко сократится и врачей станет хватать)
    13 марта, Гость   Ответить
  • Пивнушки бы закрыли и ввели пропаганду трезвости - через несколько лет число больных резко сократится и врачей станет хватать) - агада, у нас же именно алкаши по врачам ходят, инфа сотка. Отличное же предложение. Давайте еще что-нибудь закроем, а также будем вести пропаганду чего-нибудь там за налоговые денежки, при этом нифига не делая - ни кружков не открывая, ни секций, ни стадионы не строя и спортплощадки, и прочая, и прочая. И оно тут же сработает - и врачи с учителями и прочими будут не нужны. Главное че-нить запретить. Лучше врачей. И тогда вообще болезней не будет, это проверено.
    13 марта, Гость   Ответить
  • Гость, а в 2010 году врачей в Алтайском крае было 12 тыс...
    13 марта, Гость   Ответить
  • Надо закрыть больницы, а открыть здравницы - тогда тогда все будут здровы, не надо будет болеть)
    13 марта, Гость   Ответить
  • Гость, "а в 2010 году врачей в Алтайском крае было 12 тыс..."____ И? Что в этом плохого, по крайней мере в 10 году "полудневных" очередей не было! Я и говорю наш Минздрав по кругу спиной назад бегает.
    13 марта, Гость   Ответить
  • Не удивляйтесь, что врачей все меньше. Как врач с большим стажем, могу сказать, что например у нас в Рубцовске, молодежи, которая приезжает работать и обладает практически нулевыми знаниями при нынешней учебе, но осчастливливает город своим приездом, зарплату сразу платят больше, чем людям, имеющим большой стаж и опыт- сравняли с грязью именно много лет работающих врачей. Никакого значения, как оказалось, не имеют опыт и знания, потому что все доплаты (а ставки как были мизерные- 9-10 тысяч, так и остались) назначают главный врач и главный экономист. Мало того, так называемая кефирная пенсия (нужно иметь 30 лет именно медицинского стажа для ее назначения) с 2023г., даже если выработан стаж- отсрочивается на 5 лет !!! с момента ее выработки. То бишь, ее уже считай отменили. Поклон до земли нашему мудрому правительству и Думе. Так что- какие там соцгарантии??? Отпуска урезали, зарплата 35 тысяч при наличии категории, стажа больше 25 лет и немалой ответственности, досрочную пенсию практически отменили. Но среднюю зарплату нарисуют красивую- прямо обзавидуешься... Подумайте хорошо, прежде чем отправлять своих детей в медицинский.
    13 марта, Гость   Ответить
  • сравняли с грязью именно много лет работающих врачей. - И опять идет речь о привлечение и удержании в регионе молодежи (хотя сам говорил, что никого удерживать не собирается). Все правильно, надо на будущее планировать, но и со стажем 30-40 лет не надо уже за борт отбрасывать, на нас медицина держится.
    13 марта, Гость   Ответить
  • В Алтайском крае в 2022 году приостановилась убыль среди врачей ... ==== Все кто мог уже уехали?? Я просто громко смеюсь с руководства нашим здравоохранением. )))
    14 марта, Гость   Ответить
  • Гость, ключевое слово НАОБЕЩАЛИ))))))
    15 марта, Гость   Ответить
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