В Алтайском крае перестало сокращаться число врачей

Однако муниципалитетам нужно проявлять больше усилий по привлечению и "удержанию" медиков на местах

13 марта 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: akzs.ru

В Алтайском крае в 2022 году приостановилась убыль среди врачей и среднего медперсонала. Об этом заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов на заседании Совета по взаимодействию АКЗС с представительными органами городов и районов. Речь шла об ответственности муниципалитетов за организацию здравоохранения на местах. По мнению министра, органам местного самоуправления необходимо больше включаться в решение задач по охране здоровья и организации медпомощи.

Как подчеркнул Дмитрий Попов, основными задачами для муниципалитетов должны стать достижение целевых демографических показателей и участие в кадровом вопросе для здравоохранения. Эти индикаторы закрепляются в соглашениях между Минздравом региона и муниципалитетом. Уже подписано 65 таких соглашений, уточняет пресс-служба АКЗС.

"Совместные действия должны быть нацелены в первую очередь на укомплектование кадрового потенциала отрасли, привлечение и удержание медицинских работников. Решения, реализованные в 2022 году вместе с краевым Законодательным собранием, говорят о приостановке тенденции по сокращению численности врачебного и среднего медицинского персонала", – подчеркнул министр.

По словам Попова, муниципалитетам нужно усиливать работу по профориентации школьников, включении их в программы довузовской подготовки по медицинскому профилю. Так, более 70% школьников, участвовавших в таких программах в 2019-2022 годах, поступили в медицинские образовательные учреждения. Важно также продолжать работу со студентами-целевиками с учётом будущих потребностей конкретных районных больниц.

Министр здравоохранения также отметил, что муниципалитетам необходимо усилить профилактическую диспансерную работу с группами риска (пациентами с хроническими заболеваниями и людьми пожилого возраста) для увеличения продолжительности жизни. Председатель комитета АКЗС по здравоохранению Владимир Лещенко отметил, что законодательно у муниципалитетов есть полномочия по созданию условий для оказания медицинской помощи и установке дополнительных гарантий для врачей.

Лещенко представил "дорожную карту" по повышению вовлеченности муниципалитетов в вопросы здравоохранения. В числе ключевых пунктов – привлечение и закрепление медицинских кадров, а также обеспечение транспортной доступности медучреждений для жителей отдалённых и труднодоступных сёл. Ещё одним новшеством станет ежегодное информирование местных депутатов о состоянии медицинского обслуживания в муниципалитете.

"Когда единственным гарантом оказания медицинской помощи на территории является главврач, это заведомо нерабочая модель. Необходима сопричастность органов власти, депутатов, общественности, совместные скоординированные усилия. Есть шаги, которые можно сделать сегодня и которые не требуют больших затрат", – отметил председатель комитета АКЗС по здравоохранению.

Перечень конкретных решений на местах привёл председатель Михайловского районного Собрания депутатов, председатель комиссии Совета по здравоохранению, главврач Михайловской ЦРБ Александр Бокк. Он подчеркнул, что это не только предоставление служебного жилья и выплата подъёмных врачам и фельдшерам, но и выездное медицинское обслуживание, организация доставки населения, расчистка дорог, ведущих к больницам, и т.п.

"Бесплатная доставка пациентов для проведения дополнительной диспансеризации – это работает, особенно для категории 65+. По нашему району в рамках диспансеризации было сделано более 500 доставок, нам помогает соцзащита. После ковида поликлиники вернулись к диспансеризации, обследованию хронических больных, и для этого нам нужна помощь муниципалитетов – в доставке, в приглашении, в информировании населения", – цитирует главврача пресс-служба АКЗС.