Минздрав призвал россиянок рожать до 35 лет

Для мужчин возрастной барьер менее строгий

23 декабря 2024, 11:20, ИА Амител

Младенец / Фото: pxhere.com/ru/photo/1344990

В Минздраве РФ рассказали, что оптимальный возраст для рождения ребенка у женщин – от 18 до 35 лет. Об этом со ссылкой на письмо министерства сообщает РИА Новости.

"Необходимо информировать женщин, что оптимальное время для беременности и рождения ребенка – возраст женщины от 18 до 35 лет", – сказано в документе.

В тексте письма отмечается, что шансы на зачатие у женщин зависят от образа жизни. Например, курение увеличивает риск бесплодия в 1,6 раза, ежедневное употребление более 20 граммов этанола снижает вероятность беременности на 60%, а высокое потребление кофеина – более пяти чашек в день – уменьшает шансы на зачатие в 1,45 раза.

У мужчин вероятность стать отцом также снижается с возрастом, хоть и не так принципиально, указали в письме. Например, шансы на рождение здорового ребенка у мужчин старше 35 лет в два раза ниже, чем у более молодых отцов, даже при использовании ЭКО.

Кроме того, возраст отца связан с повышенным риском развития у детей ряда заболеваний, таких как шизофрения, расстройства аутистического спектра, острый лимфобластный лейкоз, врожденные синдромы и аномалии.