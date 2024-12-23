Минздрав призвал россиянок рожать до 35 лет
Для мужчин возрастной барьер менее строгий
23 декабря 2024, 11:20, ИА Амител
В Минздраве РФ рассказали, что оптимальный возраст для рождения ребенка у женщин – от 18 до 35 лет. Об этом со ссылкой на письмо министерства сообщает РИА Новости.
"Необходимо информировать женщин, что оптимальное время для беременности и рождения ребенка – возраст женщины от 18 до 35 лет", – сказано в документе.
В тексте письма отмечается, что шансы на зачатие у женщин зависят от образа жизни. Например, курение увеличивает риск бесплодия в 1,6 раза, ежедневное употребление более 20 граммов этанола снижает вероятность беременности на 60%, а высокое потребление кофеина – более пяти чашек в день – уменьшает шансы на зачатие в 1,45 раза.
У мужчин вероятность стать отцом также снижается с возрастом, хоть и не так принципиально, указали в письме. Например, шансы на рождение здорового ребенка у мужчин старше 35 лет в два раза ниже, чем у более молодых отцов, даже при использовании ЭКО.
Кроме того, возраст отца связан с повышенным риском развития у детей ряда заболеваний, таких как шизофрения, расстройства аутистического спектра, острый лимфобластный лейкоз, врожденные синдромы и аномалии.
12:15:40 23-12-2024
Россиянки до 35 лет массово разводятся с одним ребенком на руках...
14:16:53 23-12-2024
кофеин, этанол и т.д. как маргиналы тогда размножаются в такой прогрессии?
15:17:37 23-12-2024
Гость (14:16:53 23-12-2024) кофеин, этанол и т.д. как маргиналы тогда размножаются в та... Во-по, иногда кажется, что для лучшей фертильности нужно начать употреблять.
15:38:44 23-12-2024
Гость (14:16:53 23-12-2024) кофеин, этанол и т.д. как маргиналы тогда размножаются в та... Кофеин-то тебе чем не угодил, чучело? Веган что ли?
Когда уже в Интернеты будут пускать со справкой с Луговой, или на крайний случай, с Партизанской?
16:16:27 23-12-2024
Гость (15:38:44 23-12-2024) Кофеин-то тебе чем не угодил, чучело? Веган что ли? Когд... статью перечитайте. Вам справку не продлили?
17:24:23 23-12-2024
девушки-помогу забеременеть!!!Баня самогон сало!!!Приезжайте!!!
18:57:54 23-12-2024
нужно ограничить выплаты на ребенка, если он зачат женщиной старше 35, это стимулирует
20:40:03 23-12-2024
Призывают они. Минздрав, займись уже на-конец своими прямыми обязанностями и вытащи медицину из-под плинтуса.