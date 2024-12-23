НОВОСТИЗдоровье

Минздрав призвал россиянок рожать до 35 лет

Для мужчин возрастной барьер менее строгий

23 декабря 2024, 11:20, ИА Амител

Младенец / Фото: pxhere.com/ru/photo/1344990
Младенец / Фото: pxhere.com/ru/photo/1344990

В Минздраве РФ рассказали, что оптимальный возраст для рождения ребенка у женщин – от 18 до 35 лет. Об этом со ссылкой на письмо министерства сообщает РИА Новости.

"Необходимо информировать женщин, что оптимальное время для беременности и рождения ребенка – возраст женщины от 18 до 35 лет", – сказано в документе.

В тексте письма отмечается, что шансы на зачатие у женщин зависят от образа жизни. Например, курение увеличивает риск бесплодия в 1,6 раза, ежедневное употребление более 20 граммов этанола снижает вероятность беременности на 60%, а высокое потребление кофеина – более пяти чашек в день – уменьшает шансы на зачатие в 1,45 раза.

У мужчин вероятность стать отцом также снижается с возрастом, хоть и не так принципиально, указали в письме. Например, шансы на рождение здорового ребенка у мужчин старше 35 лет в два раза ниже, чем у более молодых отцов, даже при использовании ЭКО.

Кроме того, возраст отца связан с повышенным риском развития у детей ряда заболеваний, таких как шизофрения, расстройства аутистического спектра, острый лимфобластный лейкоз, врожденные синдромы и аномалии.

Беременность / Фото: pxhere.com/ru/photo/40035

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Здоровье дети Демография

Комментарии 8

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Гость

12:15:40 23-12-2024

Россиянки до 35 лет массово разводятся с одним ребенком на руках...

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Гость

14:16:53 23-12-2024

кофеин, этанол и т.д. как маргиналы тогда размножаются в такой прогрессии?

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Гость

15:17:37 23-12-2024

Гость (14:16:53 23-12-2024) кофеин, этанол и т.д. как маргиналы тогда размножаются в та... Во-по, иногда кажется, что для лучшей фертильности нужно начать употреблять.

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Гость

15:38:44 23-12-2024

Гость (14:16:53 23-12-2024) кофеин, этанол и т.д. как маргиналы тогда размножаются в та... Кофеин-то тебе чем не угодил, чучело? Веган что ли?
Когда уже в Интернеты будут пускать со справкой с Луговой, или на крайний случай, с Партизанской?

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Гость

16:16:27 23-12-2024

Гость (15:38:44 23-12-2024) Кофеин-то тебе чем не угодил, чучело? Веган что ли? Когд... статью перечитайте. Вам справку не продлили?

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Александр

17:24:23 23-12-2024

девушки-помогу забеременеть!!!Баня самогон сало!!!Приезжайте!!!

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Гость

18:57:54 23-12-2024

нужно ограничить выплаты на ребенка, если он зачат женщиной старше 35, это стимулирует

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Гость

20:40:03 23-12-2024

Призывают они. Минздрав, займись уже на-конец своими прямыми обязанностями и вытащи медицину из-под плинтуса.

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