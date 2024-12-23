В Госдуме объяснили, почему россиянки должны рожать до 35 лет

После 35 лет увеличивается риск генетических мутаций, отметила депутат

23 декабря 2024, 07:00, ИА Амител

Беременность / Фото: pxhere.com/ru/photo/40035

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая в интервью радиостанции "Говорит Москва" посоветовала россиянкам рожать детей до 35 лет.

Буцкая объяснила свою позицию знаниями, полученными в мединституте. Она отметила, что после 35 лет риск генетических мутаций значительно увеличивается.

"Эти риски растут в геометрической прогрессии", – подчеркнула парламентарий.

По ее словам, хотя современная медицина предлагает больше возможностей для решения подобных проблем, лучше воспользоваться шансом избежать их вовсе.

"Можно все успеть прекрасно до 35", – заключила депутат.

Ранее депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков посоветовал женщинам рожать, пока "рожалка" работает.

Ильтяков отметил, что нужно с ранних лет прививать будущим поколениям духовные ценности и важность семьи.