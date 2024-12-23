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В Госдуме объяснили, почему россиянки должны рожать до 35 лет

После 35 лет увеличивается риск генетических мутаций, отметила депутат

23 декабря 2024, 07:00, ИА Амител

Беременность / Фото: pxhere.com/ru/photo/40035
Беременность / Фото: pxhere.com/ru/photo/40035

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая в интервью радиостанции "Говорит Москва" посоветовала россиянкам рожать детей до 35 лет.

Буцкая объяснила свою позицию знаниями, полученными в мединституте. Она отметила, что после 35 лет риск генетических мутаций значительно увеличивается.

"Эти риски растут в геометрической прогрессии", – подчеркнула парламентарий.

По ее словам, хотя современная медицина предлагает больше возможностей для решения подобных проблем, лучше воспользоваться шансом избежать их вовсе.

"Можно все успеть прекрасно до 35", – заключила депутат.

Ранее депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков посоветовал женщинам рожать, пока "рожалка" работает.

Ильтяков отметил, что нужно с ранних лет прививать будущим поколениям духовные ценности и важность семьи.

депутаты Демография

Комментарии 22

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Гость

07:06:31 23-12-2024

Мутация происходит Думе.

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Гость

07:08:35 23-12-2024

А рожая до 35 лет, в нынешней экономической обстановке в стране, есть риск остаться с ребенком и с голой задницей! Это депутат ни как не пояснила!?...
Нашлась тоже мне умная, с генетическими знаниями...!? Им бы экономических знаний!? Управлять страной...

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гость

07:42:57 23-12-2024

Можно все успеть прекрасно до 35", — заключила депутат. конечно с пособием 450 тыс как у него з/п ВСЕ ПРЕКРАСНО!

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Гость

07:46:09 23-12-2024

Бесплатно отучилась? Вот и ехала бы, долг отдавала.

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Гость

08:18:36 23-12-2024

Они телевизор смотрят? Почему больным детям не помогают? Толку от этих депутатов?!

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Гость

09:14:47 23-12-2024

Потому что на бабу старше 35 без слез не взглянешь.

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Гость из будущего

09:20:26 23-12-2024

Гость (09:14:47 23-12-2024) Потому что на бабу старше 35 без слез не взглянешь....
Школьник детектед

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Афиноген

09:39:00 23-12-2024

Это обстоятельство,я думаю,всем известно,что чем позднее ,тем рискованней.Неизвестно когда будут приниматься меры по созданию условий для молодых для создания семьи,например обеспечение жильём.Вот о чём надо ломать голову,а всё остальное демагогия и словоблудие.

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Musik

10:09:31 23-12-2024

несколько коряво изложено, конечно.
но по сути, с медицинской и социальной стороны депутатша права.
дивлюсь я на вас, злобные комментаторы... откуда только беретесь...

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Гость

10:59:37 23-12-2024

Musik (10:09:31 23-12-2024) несколько коряво изложено, конечно.но по сути, с медицин... фемки и чайлдфри

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Акакий

11:35:33 23-12-2024

Musik (10:09:31 23-12-2024) несколько коряво изложено, конечно.но по сути, с медицин... Так" добродушный " вы наш,какова реальность такие и комментарии.Как известно,бытие определяет сознание.Так что ,ничего тут не поделаешь.

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Musik

13:48:38 23-12-2024

Акакий (11:35:33 23-12-2024) Так" добродушный " вы наш,какова реальность такие и коммент... поменять реальность тяжело.
может быть пойти с другой стороны - например у вас в черепушке винтики-болтики отверткой поднастроить? или витаминок каких подбросить? вобщем - начать с себя лично, а не винить изменчивый мир?
вот НГ - чем ни повод начать лично для вас новую жысть?

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Гость

14:22:55 23-12-2024

Musik (13:48:38 23-12-2024) поменять реальность тяжело.может быть пойти с другой сто... Чудак человек! Ему говорят - бытиё определяет сознание, а не наоборот! А нет, он пытается телегу впереди лошади поставить!? Совсем что ли!?...

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Гость

19:08:52 23-12-2024

Musik (10:09:31 23-12-2024) несколько коряво изложено, конечно.но по сути, с медицин... они неумные как минимум, эти коментаторы

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Гость

11:08:09 23-12-2024

Получается матери, большинства депутатов , родили их после 35

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Гость

12:17:48 23-12-2024

Гость (11:08:09 23-12-2024) Получается матери, большинства депутатов , родили их после 3... Однозначно. И дажеть может быть позже. Видно же!

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Гость

13:22:02 23-12-2024

Так она бы и пояснила истинную причину - больных детей содержать дорого...........

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Гость

16:04:45 23-12-2024

Блин, гинекологи собрались.

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Гость

19:10:17 23-12-2024

Гость (16:04:45 23-12-2024) Блин, гинекологи собрались.... при чем тут гинекология то. про генетику речь

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Гость

17:02:30 23-12-2024

В смысле риску генетических мутаций после 35 лет подвержены только россиянки?

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Светлана

17:25:09 23-12-2024

Третьего ребёнка родила в 1988, то есть ещё в СССР. Пока "сидела" в декрете, муж работал один. Пособий ещё не придумали. На повседневную жизнь хватало. На тот момент жили в "малосемейке" (35 общая, 17 жилая). Вскоре (1990г) получили 4-хкомн квартиру. Даже в то время третьего рожали не все подряд. А сейчас вообще не ТО время, чтобы рожать.

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Гость

02:49:10 24-12-2024

После введения ЕГЭ в школьное образование, ум так прямо попёр, особенно в женские головы, поэтому обострилась их и так запущенная проблема-сначала говорить, потом думать. Поэтому если хотите до них достучаться, то необходимо сначала задать вопрос и сразу дать два варианта ответа, а они будут выбирать. Итак, вопрос, вы хотите родить здорового ребёнка, ответ 1 "да" и ответ 2 "нет".
Теперь после выбора ответа объясняю, что если вы родите больного ребёнка, то даже 500 000 рублей в месяц вас не спасут.
Думайте сами, решайте сами, рожать или не рожать.

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