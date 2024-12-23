В Госдуме объяснили, почему россиянки должны рожать до 35 лет
После 35 лет увеличивается риск генетических мутаций, отметила депутат
23 декабря 2024, 07:00, ИА Амител
Депутат Госдумы Татьяна Буцкая в интервью радиостанции "Говорит Москва" посоветовала россиянкам рожать детей до 35 лет.
Буцкая объяснила свою позицию знаниями, полученными в мединституте. Она отметила, что после 35 лет риск генетических мутаций значительно увеличивается.
"Эти риски растут в геометрической прогрессии", – подчеркнула парламентарий.
По ее словам, хотя современная медицина предлагает больше возможностей для решения подобных проблем, лучше воспользоваться шансом избежать их вовсе.
"Можно все успеть прекрасно до 35", – заключила депутат.
Ранее депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков посоветовал женщинам рожать, пока "рожалка" работает.
Ильтяков отметил, что нужно с ранних лет прививать будущим поколениям духовные ценности и важность семьи.
07:06:31 23-12-2024
Мутация происходит Думе.
07:08:35 23-12-2024
А рожая до 35 лет, в нынешней экономической обстановке в стране, есть риск остаться с ребенком и с голой задницей! Это депутат ни как не пояснила!?...
Нашлась тоже мне умная, с генетическими знаниями...!? Им бы экономических знаний!? Управлять страной...
07:42:57 23-12-2024
Можно все успеть прекрасно до 35", — заключила депутат. конечно с пособием 450 тыс как у него з/п ВСЕ ПРЕКРАСНО!
07:46:09 23-12-2024
Бесплатно отучилась? Вот и ехала бы, долг отдавала.
08:18:36 23-12-2024
Они телевизор смотрят? Почему больным детям не помогают? Толку от этих депутатов?!
09:14:47 23-12-2024
Потому что на бабу старше 35 без слез не взглянешь.
09:20:26 23-12-2024
Гость (09:14:47 23-12-2024) Потому что на бабу старше 35 без слез не взглянешь....
Школьник детектед
09:39:00 23-12-2024
Это обстоятельство,я думаю,всем известно,что чем позднее ,тем рискованней.Неизвестно когда будут приниматься меры по созданию условий для молодых для создания семьи,например обеспечение жильём.Вот о чём надо ломать голову,а всё остальное демагогия и словоблудие.
10:09:31 23-12-2024
несколько коряво изложено, конечно.
но по сути, с медицинской и социальной стороны депутатша права.
дивлюсь я на вас, злобные комментаторы... откуда только беретесь...
10:59:37 23-12-2024
Musik (10:09:31 23-12-2024) несколько коряво изложено, конечно.но по сути, с медицин... фемки и чайлдфри
11:35:33 23-12-2024
Musik (10:09:31 23-12-2024) несколько коряво изложено, конечно.но по сути, с медицин... Так" добродушный " вы наш,какова реальность такие и комментарии.Как известно,бытие определяет сознание.Так что ,ничего тут не поделаешь.
13:48:38 23-12-2024
Акакий (11:35:33 23-12-2024) Так" добродушный " вы наш,какова реальность такие и коммент... поменять реальность тяжело.
может быть пойти с другой стороны - например у вас в черепушке винтики-болтики отверткой поднастроить? или витаминок каких подбросить? вобщем - начать с себя лично, а не винить изменчивый мир?
вот НГ - чем ни повод начать лично для вас новую жысть?
14:22:55 23-12-2024
Musik (13:48:38 23-12-2024) поменять реальность тяжело.может быть пойти с другой сто... Чудак человек! Ему говорят - бытиё определяет сознание, а не наоборот! А нет, он пытается телегу впереди лошади поставить!? Совсем что ли!?...
19:08:52 23-12-2024
Musik (10:09:31 23-12-2024) несколько коряво изложено, конечно.но по сути, с медицин... они неумные как минимум, эти коментаторы
11:08:09 23-12-2024
Получается матери, большинства депутатов , родили их после 35
12:17:48 23-12-2024
Гость (11:08:09 23-12-2024) Получается матери, большинства депутатов , родили их после 3... Однозначно. И дажеть может быть позже. Видно же!
13:22:02 23-12-2024
Так она бы и пояснила истинную причину - больных детей содержать дорого...........
16:04:45 23-12-2024
Блин, гинекологи собрались.
19:10:17 23-12-2024
Гость (16:04:45 23-12-2024) Блин, гинекологи собрались.... при чем тут гинекология то. про генетику речь
17:02:30 23-12-2024
В смысле риску генетических мутаций после 35 лет подвержены только россиянки?
17:25:09 23-12-2024
Третьего ребёнка родила в 1988, то есть ещё в СССР. Пока "сидела" в декрете, муж работал один. Пособий ещё не придумали. На повседневную жизнь хватало. На тот момент жили в "малосемейке" (35 общая, 17 жилая). Вскоре (1990г) получили 4-хкомн квартиру. Даже в то время третьего рожали не все подряд. А сейчас вообще не ТО время, чтобы рожать.
02:49:10 24-12-2024
После введения ЕГЭ в школьное образование, ум так прямо попёр, особенно в женские головы, поэтому обострилась их и так запущенная проблема-сначала говорить, потом думать. Поэтому если хотите до них достучаться, то необходимо сначала задать вопрос и сразу дать два варианта ответа, а они будут выбирать. Итак, вопрос, вы хотите родить здорового ребёнка, ответ 1 "да" и ответ 2 "нет".
Теперь после выбора ответа объясняю, что если вы родите больного ребёнка, то даже 500 000 рублей в месяц вас не спасут.
Думайте сами, решайте сами, рожать или не рожать.