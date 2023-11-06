Жительница Алтайского края считает, что врачи "придумали" медотвод от прививки. В ведомстве ответили, что не намерены проводить повторную проверку

06 ноября 2023, 07:05, ИА Амител

Фото: amic.ru

Минздрав Алтайского края не будет проводить повторную проверку Тальменской ЦРБ из-за жалоб жительницы села Озерки, сын которой заразился туберкулезом. Об этом ведомство сообщило в ответе на запрос amic.ru по поводу ситуации.

Ранее Татьяна (имя изменено) рассказала amic.ru, что винит в случившемся врачей. По ее мнению, педиатр "необоснованно" не стала ставить ребенку прививку БЦЖ, которая могла бы защитить его от инфекции. Молодая мама убеждена, что краевой Минздрав некачественно провел первую проверку ситуации.

Что произошло?

Свою историю Татьяна рассказала amic.ru в октябре 2023 года. Будучи беременной в 2021-м, она заразилась коронавирусом. По этой причине врачи сделали девушке кесарево сечение, и её сын Марат (имя изменено) родился раньше срока.

Из-за ковида ребенку не поставили прививку БЦЖ, которая защищает от туберкулеза, и порекомендовали сделать это у участкового педиатра. Ребенок наблюдался в Озерской амбулатории, которая относится к Тальменской ЦРБ.

Но в течение следующих полутора лет детский врач так и не поставила малышу вакцину. В возрасте полутора лет Марат заболел туберкулезом. Два месяца он провел в закрытом медучреждении, а в течение следующих полутора лет вынужден будет проходить медикаментозное лечение.

Татьяна уверена, что педиатр "просто забыла про прививку". В Минздраве ей ответили, что провели проверку и выяснили: сначала БЦЖ не поставили по причине "гнойно-септической инфекции (конъюнктивит, дакриоцистит)", а затем мама якобы не являлась с малышом на Манту по приглашению медиков.

Молодая мама считает, что проверка была проведена некачественно.

Проверка была, другой не будет

В своем ответе на запрос amic.ru Минздрав не стал рассказывать об истории болезни ребенка, сославшись на врачебную тайну. При этом в ведомстве подчеркнули, что внеплановая проверка была проведена по всем правилам. Из сообщения следует, что к работе привлекли эксперта по эпидемиологии, эксперта по педиатрии и главного внештатного детского фтизиатра.

"При проведении проверки были проанализированы медицинские документы, в том числе история развития пациента, форма 112/у", – говорится в ответе крайздрава.

По поводу возможного проведения повторной проверки в краевом Минздраве ответили ясно: её не будет.

"Оснований для проведения проверки в настоящее время нет", – говорится в сообщении.

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В ведомстве также подчеркнули, что в Алтайском крае нет никакого четкого регламента, как молодых мам и их малышей приглашают на вакцинацию. Отмечено, что необходимость прийти на Манту (необходимо перед БЦЖ) могут озвучить и устно.

Но Татьяна еще в октябре поясняла amic.ru, что много раз ходила с ребенком к педиатру по разным причинам. По словам девушки, ей ни разу не сказали о необходимости поставить Манту.

Сама она, по ее словам, не настаивала на БЦЖ по причине материнской неопытности и понадеялась на врачей.

Что дальше?

Татьяна намерена добиваться справедливости через прокуратуру. Вместе с юристом она написала обращения к главному алтайскому прокурору Антону Герману и к главному прокурору страны Игорю Краснову.