По ее мнению, педиатр "придумала необоснованный медотвод" от прививки, которая бы защитила ребенка

24 октября 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Жительница села Озерки Алтайского края Татьяна (имя изменено) уверена, что ее двухлетний сын заразился туберкулезом из-за врачебной ошибки. По ее словам, педиатр вовремя не поставила ребенку прививку БЦЖ, которая защищает от инфекции.

В роддоме малыша не вакцинировали, поскольку мама болела коронавирусом, но и потом семья не дождалась укола. По мнению Татьяны, местный педиатр ставила ее сыну абсолютно необоснованные медотводы. В итоге в 2023 году ребенок заразился туберкулезом. Два месяца он провел в закрытом медучреждении без мамы, а следующие полтора года вынужден будет пить сильнодействующие препараты.

Молодая мама убеждена, что всех этих тягот можно было бы избежать, если бы педиатр не "проявила халатность" и поставила жизненно важную вакцину.

Но в краевом Минздраве считают, что основания для медотвода были, а врач действовала правильно и по инструкции.

"Не дай вам Бог пережить равнодушие сына"

Сыну Татьяны, Марату (имя изменено), было полтора года, когда он заболел туберкулезом.

В феврале 2023-го у малыша начала регулярно подниматься высокая температура и появились признаки ОРВИ, которые никак не проходили. В апреле, после долгих анализов и исследований, ребенку поставили диагноз "туберкулез внутригрудных лимфатических узлов" и назначили госпитализацию в детскую туберкулезную больницу.

Это закрытое медучреждение, поэтому два месяца Марат лежал там один, без мамы. По словам Татьяны, для нее эта разлука стала тяжелым испытанием.

"Пока он был один в больнице, я обращалась к психотерапевту и психиатру. Справиться с этим одной очень тяжело. Когда я навещала Марата, видела у него синяки и царапины. Что я чувствовала в этот момент, просто не передать. Самое страшное – за время разлуки сын стал равнодушен к маме. Не дай Бог никому пережить то, что я пережила и проживаю сейчас", – делится Татьяна.В июне мама (по ее словам, "с боем") смогла добиться, чтобы Марата выписали. Теперь он лечится дома. Весь курс продлится полтора года. По словам Татьяны, есть вероятность, что потом его продлят еще на полгода.

Само лечение – это тоже испытание и для Марата, и для его мамы.

"За один прием он выпивает четыре препарата в растолченном виде. Дедушка держит Марата, а я сую ему ложку в рот. Сын плачет, кричит, давится, но выбора нет", – говорит мама ребенка.Татьяна опасается, что препараты от туберкулеза серьезно скажутся в будущем на состоянии здоровья ребенка.

Во всех этих мучениях, по ее мнению, виновата педиатр, которая вовремя не поставила Марату вакцину БЦЖ.

Фото: amic.ru

Роды в разгар пандемии

Марат появился на свет в августе 2021-го – раньше положенного срока. Роды прошли совсем не так, как планировалось. На позднем сроке беременности Татьяна заболела коронавирусом, и к 36-й неделе у нее развилась двухсторонняя пневмония. Врачи приняли решение экстренно сделать кесарево сечение.

К счастью, мальчик родился здоровым: даже тест на COVID-19 оказался отрицательным. Уже через 10 дней после родов маму (еще больную ковидом) вместе с ребенком выписали домой.

Многие прививки, включая БЦЖ, обычно ставят детям в первые дни жизни, еще в роддоме. Но Марата прививать не стали: коронавирус у мамы – основание для временного медотвода.

В выписке врач указал, что ребенок должен будет пройти вакцинацию уже на участке, когда мама получит отрицательный результат теста.

Звали, но никто не пришел

Но и в здравпункте по месту жительства, где наблюдается малыш, БЦЖ ему так и не поставили. В Озерской амбулатории, которая относится к Тальменской ЦРБ, Марата привили от гепатита, пневмококка, дифтерии, полиомиелита, коклюша и столбняка. Но не от туберкулеза.

Как пояснила amic.ru Татьяна, сама она не пыталась выяснить причину и не настаивала на вакцинации.

"Марат – мой первый ребенок, так что материнского опыта у меня совсем нет. В этой ситуации я просто решила довериться врачам", – говорит молодая мама.Позже, когда она обратилась с жалобой в Минздрав, там так объяснили решение не прививать ребенка в первые месяцы жизни:

"В первые четыре месяца имелся медицинский отвод от вакцинации по причине наличия у ребенка гнойно-септической инфекции (конъюнктивит, дакриоцистит)".У Татьяны ответ Минздрава вызывает негодование. Она утверждает, что ни конъюнктивита, ни дакриоцистита у ее сына никогда не было. Ребенку поставили диагноз "врожденная непроходимость носослезных каналов", и он какое-то время наблюдался у офтальмолога.

Но в медицинской карте малыша нет ни единой записи о гнойно-септической инфекции и медотводе от БЦЖ, уверяет мама.

В ответе ведомства также говорится, что впоследствии маму с ребенком неоднократно приглашали на Манту, но они не являлись. Детям старше двух месяцев без этой процедуры вакцину БЦЖ ставить нельзя.

Эти обвинения Татьяну крайне возмущают.

"Так и написали, что мама с ребенком каждые полгода не являлись на Манту. Мол, нас приглашали, а мы сами не приходили. Грубо говоря, я нерадивая мать, которая не следит за своим ребенком. Но мы регулярно посещали педиатра и нам ни разу не сказали, что мы куда-то там не явились, что нужно сделать Манту. Нигде нет ни единой записи об этом. Как это вообще понимать?" – не скрывает гнева жительница Озерок.

Фото: amic.ru

Дошло до прокуратуры

В Минздраве Татьяне сообщили, что провели внеплановую проверку Тальменской ЦРБ после ее обращения и никаких нарушений не выявили, указав причины, по которым вакцинацию не провели.

"Лечащий врач имеет право единолично принимать решение о медицинской помощи пациенту, в том числе определять наличие и отсутствие показаний для проведения вакцинации", – говорится в ответе.Но молодая мама убеждена, что проверка Минздрава проведена некачественно, и в ведомстве не хотят замечать халатность педиатра. По ее мнению, причины медотвода были необоснованными, а педиатр просто "упустила момент", когда Марата нужно было привить от туберкулеза.

"У меня до сих пор нет понимания, почему Минздрав Алтайского края так отнесся к экспертизе, когда на чаше весов здоровье беззащитного малыша. Хочется справедливости. Чтобы в ведомстве возникло понимание, что малыш болен из-за врачебной ошибки", – говорит Татьяна.Она написала обращения к главному алтайскому прокурору Антону Герману и к главному прокурору страны Игорю Краснову. Теперь семья ждет ответа и надеется, что в ситуации разберутся надзорные органы.

Мнение врача

Amic.ru обратился за комментарием к педиатру с 42-летним стажем, главному врачу барнаульской детской поликлиники № 9 Ирине Потаповой.

По ее словам, нельзя делать никаких однозначных выводов, не разобравшись досконально в каждом отдельном случае. Но дети, которые рождаются у мам с ковидом и пневмонией, всегда попадают в группу риска по гнойно-септическому заболеванию, отметила специалист. А потому педиатру нужно тщательно следить за малышом и комплексно контролировать его состояние, чтобы принять решение о вакцинации.

Врач подчеркнула, что прививка БЦЖ – живая, в отличие от большинства других вакцин. А потому у нее больше временных противопоказаний, чем у инактивированных препаратов.Amic.ru направил запрос в региональный Минздрав с просьбой прокомментировать эту ситуацию и пояснить, по каким причинам ребенку не поставили вакцину и как была проведена внеплановая проверка. В ведомстве пообещали ответить в ближайшее время.