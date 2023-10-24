"Забыла про БЦЖ". Жительница Алтая винит врача в том, что ее сын заболел туберкулезом
По ее мнению, педиатр "придумала необоснованный медотвод" от прививки, которая бы защитила ребенка
24 октября 2023, 08:15, ИА Амител
Жительница села Озерки Алтайского края Татьяна (имя изменено) уверена, что ее двухлетний сын заразился туберкулезом из-за врачебной ошибки. По ее словам, педиатр вовремя не поставила ребенку прививку БЦЖ, которая защищает от инфекции.
В роддоме малыша не вакцинировали, поскольку мама болела коронавирусом, но и потом семья не дождалась укола. По мнению Татьяны, местный педиатр ставила ее сыну абсолютно необоснованные медотводы. В итоге в 2023 году ребенок заразился туберкулезом. Два месяца он провел в закрытом медучреждении без мамы, а следующие полтора года вынужден будет пить сильнодействующие препараты.
Молодая мама убеждена, что всех этих тягот можно было бы избежать, если бы педиатр не "проявила халатность" и поставила жизненно важную вакцину.
Но в краевом Минздраве считают, что основания для медотвода были, а врач действовала правильно и по инструкции.
"Не дай вам Бог пережить равнодушие сына"
Сыну Татьяны, Марату (имя изменено), было полтора года, когда он заболел туберкулезом.
В феврале 2023-го у малыша начала регулярно подниматься высокая температура и появились признаки ОРВИ, которые никак не проходили. В апреле, после долгих анализов и исследований, ребенку поставили диагноз "туберкулез внутригрудных лимфатических узлов" и назначили госпитализацию в детскую туберкулезную больницу.
Это закрытое медучреждение, поэтому два месяца Марат лежал там один, без мамы. По словам Татьяны, для нее эта разлука стала тяжелым испытанием.
"Пока он был один в больнице, я обращалась к психотерапевту и психиатру. Справиться с этим одной очень тяжело. Когда я навещала Марата, видела у него синяки и царапины. Что я чувствовала в этот момент, просто не передать. Самое страшное – за время разлуки сын стал равнодушен к маме. Не дай Бог никому пережить то, что я пережила и проживаю сейчас", – делится Татьяна.В июне мама (по ее словам, "с боем") смогла добиться, чтобы Марата выписали. Теперь он лечится дома. Весь курс продлится полтора года. По словам Татьяны, есть вероятность, что потом его продлят еще на полгода.
Само лечение – это тоже испытание и для Марата, и для его мамы.
"За один прием он выпивает четыре препарата в растолченном виде. Дедушка держит Марата, а я сую ему ложку в рот. Сын плачет, кричит, давится, но выбора нет", – говорит мама ребенка.Татьяна опасается, что препараты от туберкулеза серьезно скажутся в будущем на состоянии здоровья ребенка.
Во всех этих мучениях, по ее мнению, виновата педиатр, которая вовремя не поставила Марату вакцину БЦЖ.
Роды в разгар пандемии
Марат появился на свет в августе 2021-го – раньше положенного срока. Роды прошли совсем не так, как планировалось. На позднем сроке беременности Татьяна заболела коронавирусом, и к 36-й неделе у нее развилась двухсторонняя пневмония. Врачи приняли решение экстренно сделать кесарево сечение.
К счастью, мальчик родился здоровым: даже тест на COVID-19 оказался отрицательным. Уже через 10 дней после родов маму (еще больную ковидом) вместе с ребенком выписали домой.
Многие прививки, включая БЦЖ, обычно ставят детям в первые дни жизни, еще в роддоме. Но Марата прививать не стали: коронавирус у мамы – основание для временного медотвода.
В выписке врач указал, что ребенок должен будет пройти вакцинацию уже на участке, когда мама получит отрицательный результат теста.
Звали, но никто не пришел
Но и в здравпункте по месту жительства, где наблюдается малыш, БЦЖ ему так и не поставили. В Озерской амбулатории, которая относится к Тальменской ЦРБ, Марата привили от гепатита, пневмококка, дифтерии, полиомиелита, коклюша и столбняка. Но не от туберкулеза.
Как пояснила amic.ru Татьяна, сама она не пыталась выяснить причину и не настаивала на вакцинации.
"Марат – мой первый ребенок, так что материнского опыта у меня совсем нет. В этой ситуации я просто решила довериться врачам", – говорит молодая мама.Позже, когда она обратилась с жалобой в Минздрав, там так объяснили решение не прививать ребенка в первые месяцы жизни:
"В первые четыре месяца имелся медицинский отвод от вакцинации по причине наличия у ребенка гнойно-септической инфекции (конъюнктивит, дакриоцистит)".У Татьяны ответ Минздрава вызывает негодование. Она утверждает, что ни конъюнктивита, ни дакриоцистита у ее сына никогда не было. Ребенку поставили диагноз "врожденная непроходимость носослезных каналов", и он какое-то время наблюдался у офтальмолога.
Но в медицинской карте малыша нет ни единой записи о гнойно-септической инфекции и медотводе от БЦЖ, уверяет мама.
В ответе ведомства также говорится, что впоследствии маму с ребенком неоднократно приглашали на Манту, но они не являлись. Детям старше двух месяцев без этой процедуры вакцину БЦЖ ставить нельзя.
Эти обвинения Татьяну крайне возмущают.
"Так и написали, что мама с ребенком каждые полгода не являлись на Манту. Мол, нас приглашали, а мы сами не приходили. Грубо говоря, я нерадивая мать, которая не следит за своим ребенком. Но мы регулярно посещали педиатра и нам ни разу не сказали, что мы куда-то там не явились, что нужно сделать Манту. Нигде нет ни единой записи об этом. Как это вообще понимать?" – не скрывает гнева жительница Озерок.
Дошло до прокуратуры
В Минздраве Татьяне сообщили, что провели внеплановую проверку Тальменской ЦРБ после ее обращения и никаких нарушений не выявили, указав причины, по которым вакцинацию не провели.
"Лечащий врач имеет право единолично принимать решение о медицинской помощи пациенту, в том числе определять наличие и отсутствие показаний для проведения вакцинации", – говорится в ответе.Но молодая мама убеждена, что проверка Минздрава проведена некачественно, и в ведомстве не хотят замечать халатность педиатра. По ее мнению, причины медотвода были необоснованными, а педиатр просто "упустила момент", когда Марата нужно было привить от туберкулеза.
"У меня до сих пор нет понимания, почему Минздрав Алтайского края так отнесся к экспертизе, когда на чаше весов здоровье беззащитного малыша. Хочется справедливости. Чтобы в ведомстве возникло понимание, что малыш болен из-за врачебной ошибки", – говорит Татьяна.Она написала обращения к главному алтайскому прокурору Антону Герману и к главному прокурору страны Игорю Краснову. Теперь семья ждет ответа и надеется, что в ситуации разберутся надзорные органы.
Мнение врача
Amic.ru обратился за комментарием к педиатру с 42-летним стажем, главному врачу барнаульской детской поликлиники № 9 Ирине Потаповой.
По ее словам, нельзя делать никаких однозначных выводов, не разобравшись досконально в каждом отдельном случае. Но дети, которые рождаются у мам с ковидом и пневмонией, всегда попадают в группу риска по гнойно-септическому заболеванию, отметила специалист. А потому педиатру нужно тщательно следить за малышом и комплексно контролировать его состояние, чтобы принять решение о вакцинации.
Врач подчеркнула, что прививка БЦЖ – живая, в отличие от большинства других вакцин. А потому у нее больше временных противопоказаний, чем у инактивированных препаратов.Amic.ru направил запрос в региональный Минздрав с просьбой прокомментировать эту ситуацию и пояснить, по каким причинам ребенку не поставили вакцину и как была проведена внеплановая проверка. В ведомстве пообещали ответить в ближайшее время.
08:55:52 24-10-2023
В 2021 году уже делали беременным прививки от ковида. Почему женщина не привилась? Может проблем со здоровьем ребёнка удалось бы избежать? Где двухлетний ребёнок мог заразиться туберкулёзом?
10:14:15 24-10-2023
Гость (08:55:52 24-10-2023) В 2021 году уже делали беременным прививки от ковида. Почему... С прививками от ковида не всё так однозначено. Сам Гинцбург( который автор СпутникаV) заявил, что его прививка сейчас не работает. С другой стороны, прямо сегодня прочитала: "Вакцина, по-прежнему, остается хорошим вариантом профилактики, так как защищает от тяжелого течения COVID-19, госпитализации, летальных исходов, сообщил кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков. Этот и другие способы обезопасить себя от коронавируса он назвал в беседе с «Лентой.ру»."
08:59:50 24-10-2023
Виноватыми назначат медиков ( не объяснили, не были настойчивыми, сами не пришли на дом с вакциной, не прочитали мамаше популярно лекцию о медотводах итд). Не удивительно, что врачей все меньше и меньше...
09:26:45 24-10-2023
Так должен же быть "истественный" иммунитет? Как жи так, непривитый ребенок (внезапно) заболел? Наверное, питался неправильно и вел нездоровый образ жизни. А по сабжу - ребенка очень жалко. Да, препараты, которыми его лечат, не безвредны, и это еще мягко сказано. Кто виноват, по исходным данным не разберешь. Один вопрос - он где с больным с открытой формой контактировал? Деревня, скорее всего, отдельно стоящий дом. Получается, в семье?..
10:03:39 24-10-2023
Гость (09:26:45 24-10-2023) Так должен же быть "истественный" иммунитет? Как жи так, неп... Если бы заразился в семье, то так бы и написали, что был вирусоноситель. Но явно нет - родственников ведь в случае заболевшего малыша проверяли обязательно. Ребенок вполне мог подхватить инфекцию во время посещения медучреждения, куда его приводила мать. Похоже, в Озерках нет отдельной детской поликлиники, там какая-то амбулатория для всех.
10:11:43 24-10-2023
Гость (10:03:39 24-10-2023) Если бы заразился в семье, то так бы и написали, что был вир... Туберкулез - не вирусное заболевание. По поводу "проверок" семьи - ну не пошел кто-то проверяться, и? И да, то есть у них там медучреждение посещают больные тубиком с открытой формой? Или про них никто не знает? Так там давно эпидемия должна быть.
10:41:22 24-10-2023
Гость (10:11:43 24-10-2023) Туберкулез - не вирусное заболевание. По поводу "проверок" с... Ну не вирусоноситель, а бациллоноситель, но смысл в данном случае не меняет: в семье нет носителей палочки Коха
10:57:40 24-10-2023
Гость (10:41:22 24-10-2023) Ну не вирусоноситель, а бациллоноситель, но смысл в данном с... А можно я позанудствую?) Мы если не все, то многие, как раз-таки носители той самой палочки. Но не все заболевают - у кого-то организм ее убивает, у кого-то она переходит в "спящее" состояние. Вы, может быть, имели в виду, что у членов семьи нет открытой формы туберкулеза?
11:23:13 24-10-2023
Гость (10:57:40 24-10-2023) А можно я позанудствую?) Мы если не все, то многие, как раз-... Занудствовать нет смысла, если бы ребенок заразился в семье, то в первую очередь врачи сослались бы на это обстоятельство. Как видим, такая причина не рассматривается. Вы, кстати, не занудствуете, а стапетесь притянуть к виноватым именно родственников мальчика и таким образом обелить врачей
11:54:42 24-10-2023
Гость (11:23:13 24-10-2023) Занудствовать нет смысла, если бы ребенок заразился в семье,... Я в первом комментарии пишу, что данных недостаточно) Просто в семье или от кого-то близко живущего заразиться ребенку в год сильно проще, чем "на выходе", тем более в условиях деревни, где чаще всего нет подъездов и ОТ. И я очень сомневаюсь, что врачи вот прямо на публику имеют право озвучивать диагнозы пациентов, к слову.
15:38:35 24-10-2023
Гость (10:57:40 24-10-2023) А можно я позанудствую?) Мы если не все, то многие, как раз-... Мы все носители туберкулезной палочки. Поэтому и БЦЖ ставить взрослым бессмысленно, мы с этой бактерией уже знакомы и носим ее в себе. Но пока иммунитет справляется, туберкулезом мы не заболеваем.
11:32:06 24-10-2023
Гость (10:41:22 24-10-2023) Ну не вирусоноситель, а бациллоноситель, но смысл в данном с... Почему то мать молчит, о том что больна туберкулезом!
09:37:12 24-10-2023
Ребенок болезненный и ослабленный. что удивляться, что к нему все липнет? но у нас конечно все вокруг виноваты... бедные доктора...
09:57:14 24-10-2023
Гость (09:37:12 24-10-2023) Ребенок болезненный и ослабленный. что удивляться, что к нем... А у "вас" доктора никогда не виноваты!))) Подделали карту, написали, что якобы были противопоказания,а раньше даже не сказали родителям, что надо сделать такую прививку. Если сделали от гепатита, пневмококка, дифтерии, полиомиелита, коклюша и столбняка, то бЦЖ ничем не опаснее их.
10:28:28 24-10-2023
Гость (09:57:14 24-10-2023) А у "вас" доктора никогда не виноваты!))) Подделали карту, н... с таким списком прививок... не удивительно, что иммунитет загнулся...
10:41:35 24-10-2023
Гость (10:28:28 24-10-2023) с таким списком прививок... не удивительно, что иммунитет ... Первый пошел) Истественный иммунитет, все дела. То есть не ставили бы прививки - и туберкулеза бы не было. Бинго.
10:50:30 24-10-2023
Гость (10:28:28 24-10-2023) с таким списком прививок... не удивительно, что иммунитет ... как же твой еще не загнулся? думаю тебе не меньше втыкали
13:34:58 24-10-2023
Гость (10:28:28 24-10-2023) с таким списком прививок... не удивительно, что иммунитет ... Ужас, какой бардак у вас в голове. Прививки как раз формируют иммунитет, а не наоборот. УЧИТЬСЯ надо было! УЧИТЬСЯ! Чтобы глупости не говорить, когда рот разеваете.
10:03:01 24-10-2023
Начинать надо с того, что во всех цивилизованных странах туберкулез-это болезнь далекого прошлого.
10:13:19 24-10-2023
Гость (10:03:01 24-10-2023) Начинать надо с того, что во всех цивилизованных странах туб... И сегодняшнего настоящего
10:15:04 24-10-2023
Гость (10:03:01 24-10-2023) Начинать надо с того, что во всех цивилизованных странах туб... Так для нас прошлое - тот самый идеал, к которому мы стремимся. Назад, тысызыть, к традициям. (Кто-то, не будем показывать пальцем, вообще сказал, что лучшее время для человечества - это Средневековье) Интересная бледность чахотки, рромантика... Все логично. Прививки не нужны, медицина тоже. Рожаем десяток, выживают двое. Паприроди.
10:30:52 24-10-2023
Гость (10:15:04 24-10-2023) Так для нас прошлое - тот самый идеал, к которому мы стремим... Не передергивайте! В США уже несколько лет нет ни одного случай туберкулеза. Как-то по TV рассказывали, что российский парень приехал в Америку и у него выявили тубик. Так сразу сделали операцию, поместили в тюрьму, признали виновным в распространении, штраф миллион долларов хотели впаять, так как здравоохранение США потратило на него деньги,избавляя от болезни. В результате его вроде просто выгнали из Штатов.
10:40:13 24-10-2023
Гость (10:30:52 24-10-2023) Не передергивайте! В США уже несколько лет нет ни одного слу... Эм... Я так-то пишу отнюдь не про Штаты.
10:48:39 24-10-2023
Гость (10:30:52 24-10-2023) Не передергивайте! В США уже несколько лет нет ни одного слу... В Нью-Йорке растет заболеваемость туберкулезом: она достигла рекордного показателя за 10 лет Недостаточно укомплектованный штат сотрудников агентства, отвечающего за мониторинг туберкулеза в Нью-Йорке, с трудом реагирует на новые случаи заболевания, что усиливает опасения по поводу возрождения туберкулеза спустя десятилетия после того, как его взяли под контроль. Об этом пишет Politico. В этом году в городе было подтверждено около 500 случаев активного туберкулеза, что примерно на 20% больше, чем за тот же период прошлого года. Такой показатель станет худшим за последнее десятилетие.
11:16:12 24-10-2023
Гость (10:48:39 24-10-2023) В Нью-Йорке растет заболеваемость туберкулезом: она достигла... В Нью-Йорке более 8 млн жителей и 500чел с тубиком. А сколько больных в АК при 2,5 млн населения?
12:03:55 24-10-2023
Гость (11:16:12 24-10-2023) В Нью-Йорке более 8 млн жителей и 500чел с тубиком. А скольк... я отвечал на фразу "нет ни одного случая".
11:04:11 24-10-2023
Подобных ситуаций тысячи по стране. В любом случае, необходимо тщательное расследование. Здоровья малышу,сил маме,компетенции проверяющим органам.
11:13:16 24-10-2023
Как-то в советское время женщина –врач(!!!) заболела туберкулезом. Сделали операцию, удалили часть легкого. Хотя казалось бы, медики постоянно под контролем, проходят все обследования вовремя, все прививки тогда ставили в обязательном порядке. Причем семья была обеспеченная, мать работала в торговле, дочери постоянно везла продукты, в том числе дефицитные; муж прекрасно зарабатывал. Имели хорошую квартиру и в ней было всё. Тем не менее, болезнь появилась, причем муж и маленький сын оказались абсолютно здоровы.
13:00:14 24-10-2023
Гость (11:13:16 24-10-2023) Как-то в советское время женщина –врач(!!!) заболела туберку... Взрослых прививки не защищают от туберкулеза, БЦЖ защищает только детей. Врачи контактируют с огромным количеством больных людей, так что то, что она врач - это вовсе не должно было защитить её от туберкулеза.
14:10:13 24-10-2023
Гость (13:00:14 24-10-2023) Взрослых прививки не защищают от туберкулеза, БЦЖ защищает т... Воо-от! Поэтому не надо перекладывать причины заболевания ребенка на то, что в семье что-то не так
19:52:05 24-10-2023
Гость (14:10:13 24-10-2023) Воо-от! Поэтому не надо перекладывать причины заболевания ре... Ну это не исключает и то, что в семье что-то не так) В этой истории все хороши
11:37:44 24-10-2023
Ещё про прививку от коронавируса.. "Исходный "Спутник V" защищал нас с вами от COVID-19 в течение первых двух лет, то есть с момента регистрации, с августа 2020-го где-то до июля 2022 года", – отметил академик РАН Александр Гинцбург. А обязательную вакцинацию в АК отменили только в ноябре 2022, до этого ставили бесполезную вакцину, не пускали без неё в ТЦ!
12:16:13 24-10-2023
В Озерках всегда были очень хорошие врачи. Что педиатры, что терапевты. Был в свое время и стоматолог и анализы делали. Был правда и туберкулез. Еще со времен спецкамендатуры, когда свинарники строили "химики". У одноклассника отец болел открытой формой. в классе даже проба Манту ни у кого не дала положительного результата, а это были голодные и холодные 90-е. То ли гудрон на стройке был лечебный, то ли рогоза на озере.
12:53:35 24-10-2023
гость (12:16:13 24-10-2023) В Озерках всегда были очень хорошие врачи. Что педиатры, что... тогда были советские прививки
13:42:22 24-10-2023
Врачебные ошибки являются одной из самых распространенных причин смерти в мире. Однако официальные источники часто не учитывают эту причину, а указывают болезнь, с которой пациент обратился к врачу.
13:42:53 24-10-2023
Вот так всегда, Врачи и учителя виноваты.
14:33:58 24-10-2023
Гость (13:42:53 24-10-2023) Вот так всегда, Врачи и учителя виноваты.... Врачи и учителя никогда не виноваты, отбрешутся от всех)))
14:01:28 24-10-2023
Сибирь является неблагополучным по туберкулезу округом. Показатели в нем превышают общероссийские в 1,5 раза. Алтайский край занимает в рейтинге заболеваемости пятое место среди других регионов СФО