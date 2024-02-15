Минздрав: шесть человек погибли в результате удара ВСУ по Белгороду

Еще 17 человек, в том числе четверо детей, получили различные ранения

15 февраля 2024, 19:40, ИА Амител

ТЦ, поврежденный в результате атаки / Фото из соцсетей

В результате атаки ВСУ по Белгороду погибли шесть человек, еще 17, в том числе четверо детей, получили ранения. Как сообщает ТАСС, об этом заявил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

"В результате обстрела торгового центра в Белгороде со стороны ВСУ погибли шесть человек, в том числе один ребенок. Еще 17 – среди них четверо детей – получили ранения различной степени тяжести", – заявил он.По словам Кузнецова, министр Михаил Мурашко поручил отправить в город бригаду врачей федеральных центров. Пострадавшим оказывают необходимую помощь – организованы телемедицинские консультации с федеральными медорганизациями Минздрава России.