"Мир стремительно меняется". В АлтГУ реформируют знаменитую кафедру журналистики

Решение принято на ученом совете вуза

01 октября 2024, 17:41, ИА Амител

Алтайский государственный университет / Фото: amic.ru

В Алтайском государственном университете объединят кафедру теории и практики журналистики с кафедрой медиакоммуникаций, технологий рекламы и связей с общественностью. Решение приняли на заседании ученого совета вуза. Новая структура будет называться кафедра журналистики, медиа и рекламы. Информация об этом опубликована на сайте учебного заведения.

24 сентября ученый совет АлтГУ рассмотрел вопрос о внесении изменений в организационную структуру Института гуманитарных наук (ИГН). В частности, принято решение объединить кафедры теории и практики журналистики с кафедрой медиакоммуникаций, технологий рекламы и связей с общественностью. По словам первого проректора по учебной работе Евгении Ждановой, это решение своевременно и необходимо в связи с трендами. Процесс объединения уже начался, новая кафедра должна открыться 1 января 2025 года.

"Уважаемые коллеги, хочу отметить, что мир стремительно меняется, и у журналистики неотвратимо появились запросы на новые цифровые и медиакомпетенции. Медиатехнологии плотно вошли в наши СМИ, журналистика не может быть актуальной и интересной без таких технологий. Замечу: журналистика, медиатехнологии и реклама находятся в одной укрупненной группе специальностей и направлений подготовки "Средства массовой информации", – приводит пресс-служба слова Евгении Ждановой.

По мнению проректора, объединение двух кафедр придаст новый импульс развитию образовательных программ в АлтГУ. Новая структура на базе ИГН будет называться кафедра журналистики, медиа и рекламы.

"Изучив опыт ведущих и региональных университетов России, мы еще раз утвердились во мнении, что эти направления должны быть едины, и две кафедры должны двигаться в одном направлении", – пояснила Жданова.

Как полагают источники "Банкфакса", эти изменения в структуре ИГН следует рассматривать в контексте ухода с поста заведующей кафедрой журналистики Елены Лукашевич, которая продолжает преподавать в АлтГУ. По имеющейся информации, в качестве претендента на это место рассматривали Наталью Юмашеву, которая является доцентом кафедры и руководит детско-юношеской газетой "САМИ". Предположительно, это назначение шло вразрез с планами руководства ИГН и потому было заблокировано в результате оживленной закулисной борьбы, в которой оппоненты Юмашевой прибегли к помощи "тяжелой артиллерии" в лице Валентины Мансуровой, стоявшей у истоков журналистского образования на Алтае.

В ходе заседания ученого совета это решение одобрили 32 человека, семь воздержались, один оказался против.

Напомним, первый набор на специальность "Журналистика" состоялся в 1988 году на филологическом факультете Алтайского госуниверситета. Уже через два года появилась кафедра журналистики, которую возглавила Валентина Мансурова. В 2013 году она ушла из вуза.