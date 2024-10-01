"Мир стремительно меняется". В АлтГУ реформируют знаменитую кафедру журналистики
Решение принято на ученом совете вуза
01 октября 2024, 17:41, ИА Амител
В Алтайском государственном университете объединят кафедру теории и практики журналистики с кафедрой медиакоммуникаций, технологий рекламы и связей с общественностью. Решение приняли на заседании ученого совета вуза. Новая структура будет называться кафедра журналистики, медиа и рекламы. Информация об этом опубликована на сайте учебного заведения.
24 сентября ученый совет АлтГУ рассмотрел вопрос о внесении изменений в организационную структуру Института гуманитарных наук (ИГН). В частности, принято решение объединить кафедры теории и практики журналистики с кафедрой медиакоммуникаций, технологий рекламы и связей с общественностью. По словам первого проректора по учебной работе Евгении Ждановой, это решение своевременно и необходимо в связи с трендами. Процесс объединения уже начался, новая кафедра должна открыться 1 января 2025 года.
"Уважаемые коллеги, хочу отметить, что мир стремительно меняется, и у журналистики неотвратимо появились запросы на новые цифровые и медиакомпетенции. Медиатехнологии плотно вошли в наши СМИ, журналистика не может быть актуальной и интересной без таких технологий. Замечу: журналистика, медиатехнологии и реклама находятся в одной укрупненной группе специальностей и направлений подготовки "Средства массовой информации", – приводит пресс-служба слова Евгении Ждановой.
По мнению проректора, объединение двух кафедр придаст новый импульс развитию образовательных программ в АлтГУ. Новая структура на базе ИГН будет называться кафедра журналистики, медиа и рекламы.
"Изучив опыт ведущих и региональных университетов России, мы еще раз утвердились во мнении, что эти направления должны быть едины, и две кафедры должны двигаться в одном направлении", – пояснила Жданова.
Как полагают источники "Банкфакса", эти изменения в структуре ИГН следует рассматривать в контексте ухода с поста заведующей кафедрой журналистики Елены Лукашевич, которая продолжает преподавать в АлтГУ. По имеющейся информации, в качестве претендента на это место рассматривали Наталью Юмашеву, которая является доцентом кафедры и руководит детско-юношеской газетой "САМИ". Предположительно, это назначение шло вразрез с планами руководства ИГН и потому было заблокировано в результате оживленной закулисной борьбы, в которой оппоненты Юмашевой прибегли к помощи "тяжелой артиллерии" в лице Валентины Мансуровой, стоявшей у истоков журналистского образования на Алтае.
В ходе заседания ученого совета это решение одобрили 32 человека, семь воздержались, один оказался против.
Напомним, первый набор на специальность "Журналистика" состоялся в 1988 году на филологическом факультете Алтайского госуниверситета. Уже через два года появилась кафедра журналистики, которую возглавила Валентина Мансурова. В 2013 году она ушла из вуза.
19:44:40 01-10-2024
ну ежели тренд, против тренда не попрёшь!)))
19:57:53 01-10-2024
Чем же эта кафедра так знаменита ...
22:29:06 01-10-2024
Русский язык им бы хорошо выучить для начала. Пишут хоть плачь. Еще бы им лекции по праву почитать, а то такой бред иногда пишут, что хоть стой хоть падай. Юридическими терминами владеют на уровне 14-летнего первохода на малолетке. И понятие о праве такое же. Постоянно то гражданский муж (про сожителей), то заявление забрала в полиции. То обещал засудить. Кошмар, а не журналисты.
00:35:14 02-10-2024
Гость (22:29:06 01-10-2024) Русский язык им бы хорошо выучить для начала. Пишут хоть пла... "Юридические термины" никакого отношения к разговорному русскому языку (который ввёл в литературу Алексансергеич Пушкин) не имеют. Они вообще к русскому языку отношения не имеют. Это особенный "езыг".
00:31:26 02-10-2024
Ну а чего?
Мансурова вовремя ушла.
А теперь - какая вам "журналистика"? Курите "рекламы и коммуникации".
А филологию вообще засуньте в портмоне.
10:50:18 02-10-2024
В России есть журналистика?