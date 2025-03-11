"Мираторг" выплатит семьям погибших после атаки БПЛА сотрудников по 1,5 млн
Второй погибший мужчина тоже работал охранником и скончался в больнице
11 марта 2025, 17:17, ИА Амител
Компания "Мираторг" подтвердила гибель второго сотрудника компании после атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск в подмосковном Домодедово. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, что в Домодедово беспилотники ВСУ атаковали парковку "Мираторга". Там загорелись 20 автомобилей. Ранее сообщалось, что в результате инцидента погиб охранник. Второй мужчина тоже работал охранником и скончался в больнице. В компании заявили, что выплатят компенсации семьям обоих погибших в размере 1,5 млн рублей.
Напомним, что ночью и утром 11 марта средства ПВО сбили 337 БПЛА в десяти регионах России. По данным Минобороны, это крупнейшая беспилотная атака со стороны Украины.
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