"Мираторг" выплатит семьям погибших после атаки БПЛА сотрудников по 1,5 млн

Второй погибший мужчина тоже работал охранником и скончался в больнице

11 марта 2025, 17:17, ИА Амител

Парковка в Домодедово после атаки БПЛА / Фото: Shot

Компания "Мираторг" подтвердила гибель второго сотрудника компании после атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск в подмосковном Домодедово. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что в Домодедово беспилотники ВСУ атаковали парковку "Мираторга". Там загорелись 20 автомобилей. Ранее сообщалось, что в результате инцидента погиб охранник. Второй мужчина тоже работал охранником и скончался в больнице. В компании заявили, что выплатят компенсации семьям обоих погибших в размере 1,5 млн рублей.

Напомним, что ночью и утром 11 марта средства ПВО сбили 337 БПЛА в десяти регионах России. По данным Минобороны, это крупнейшая беспилотная атака со стороны Украины.