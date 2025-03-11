В ночь на 11 марта российские средства ПВО сбили 337 БПЛА – это крупнейшая атака со стороны Украины

11 марта 2025, 14:01, ИА Амител

Парковка в Домодедово после атаки БПЛА / Фото: Shot

В ночь на 11 марта средства ПВО сбили 337 БПЛА в десяти регионах России. По данным Минобороны, это крупнейшая беспилотная атака со стороны Украины. В прошлый раз массированный налет беспилотников был 1 сентября 2024 года. Тогда Минобороны отчиталось об уничтожении 158 БПЛА самолетного типа на территории 15 субъектов РФ.

О том, что известно о самой массированной атаке беспилотников по регионам России – в материале amic.ru.

Над какими регионами сбили беспилотники 11 марта 2025 года?

В сводке Минобороны сообщается о десяти регионах, над которыми сбили беспилотники за эту ночь:

126 БПЛА – над территорией Курской области;

91 БПЛА – над Москвой и Подмосковьем;

38 БПЛА – над территорией Брянской области;

25 БПЛА – над территорией Белгородской области;

22 БПЛА – над территорией Рязанской области;

10 БПЛА – над территорией Калужской области;

8 БПЛА – над территорией Липецкой области;

8 БПЛА – над территорией Орловской области;

6 БПЛА – над территорией Воронежской области;

3 БПЛА – над территорией Нижегородской области.

Что известно о погибших и пострадавших в ходе массированной атаки беспилотников?

В Подмосковье в результате атаки БПЛА пострадали 20 человек. Как пишет Shot, в их числе три ребенка. Один взрослый находится в тяжелом состоянии.

Также известно об одном погибшем – им оказался сотрудник "Мираторга" в Домодедове. По данным Mash, это 37-летний охранник. Его и еще двух человек накрыло поражающими элементами (семимиллиметровые подшипники), которыми были начинены дроны. Первый скончался на месте, второй и третий выжили, их госпитализировали.

Какие объекты повреждены в ходе массированной атаки беспилотников?

Возгорание произошло на парковке "Мираторга". В результате сгорело 20 автомобилей. Как было указано выше, в результате погиб охранник. Помимо него, пострадали еще два человека, которых увезли в больницу.

В результате падения обломков БПЛА железнодорожная инфраструктура на станции Домодедово получила незначительные повреждения, никто не пострадал.

Обломки беспилотников также повредили жилые дома в Москве и Московской области:

многоквартирный дом в Раменском – повреждены как минимум семь квартир с 19-го по 22-й этаж дома на Северном шоссе;

дрон взорвался около жилого дома в городе Видном – повреждено несколько квартир;

обломки сбитого дрона врезались в верхние этажи жилого дома в деревне Сапроново;

повреждения получила жилая многоэтажка в ЖК "Пригород Лесное" в деревне Мисайлово – обломки БПЛА рухнули на крышу дома и загорелись;

БПЛА врезался в ЖК "Квартал Западный" в деревне Сапроново;

один из БПЛА рухнул на жилой дом в Видном и пробил дыру в крыше;

БПЛА врезался в верхние этажи жилой многоэтажки на улице Домодедовской в Москве, взрывной волной выбило окна на верхних этажах.

Какие меры ограничения ввели из-за массированной атаки беспилотников?

В Москве из-за атаки БПЛА закрыли четыре аэропорта: Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский.

Движение поездов через железнодорожную станцию Домодедово в сторону Москвы и области также пришлось временно ограничить. В данный момент поезда ходят в обычном режиме.