Крупнейшая атака украинских БПЛА на регионы России 11 марта. Главное к этому часу
В ночь на 11 марта российские средства ПВО сбили 337 БПЛА – это крупнейшая атака со стороны Украины
11 марта 2025, 14:01, ИА Амител
В ночь на 11 марта средства ПВО сбили 337 БПЛА в десяти регионах России. По данным Минобороны, это крупнейшая беспилотная атака со стороны Украины. В прошлый раз массированный налет беспилотников был 1 сентября 2024 года. Тогда Минобороны отчиталось об уничтожении 158 БПЛА самолетного типа на территории 15 субъектов РФ.
О том, что известно о самой массированной атаке беспилотников по регионам России – в материале amic.ru.
В сводке Минобороны сообщается о десяти регионах, над которыми сбили беспилотники за эту ночь:
- 126 БПЛА – над территорией Курской области;
- 91 БПЛА – над Москвой и Подмосковьем;
- 38 БПЛА – над территорией Брянской области;
- 25 БПЛА – над территорией Белгородской области;
- 22 БПЛА – над территорией Рязанской области;
- 10 БПЛА – над территорией Калужской области;
- 8 БПЛА – над территорией Липецкой области;
- 8 БПЛА – над территорией Орловской области;
- 6 БПЛА – над территорией Воронежской области;
- 3 БПЛА – над территорией Нижегородской области.
В Подмосковье в результате атаки БПЛА пострадали 20 человек. Как пишет Shot, в их числе три ребенка. Один взрослый находится в тяжелом состоянии.
Также известно об одном погибшем – им оказался сотрудник "Мираторга" в Домодедове. По данным Mash, это 37-летний охранник. Его и еще двух человек накрыло поражающими элементами (семимиллиметровые подшипники), которыми были начинены дроны. Первый скончался на месте, второй и третий выжили, их госпитализировали.
Возгорание произошло на парковке "Мираторга". В результате сгорело 20 автомобилей. Как было указано выше, в результате погиб охранник. Помимо него, пострадали еще два человека, которых увезли в больницу.
В результате падения обломков БПЛА железнодорожная инфраструктура на станции Домодедово получила незначительные повреждения, никто не пострадал.
Обломки беспилотников также повредили жилые дома в Москве и Московской области:
- многоквартирный дом в Раменском – повреждены как минимум семь квартир с 19-го по 22-й этаж дома на Северном шоссе;
- дрон взорвался около жилого дома в городе Видном – повреждено несколько квартир;
- обломки сбитого дрона врезались в верхние этажи жилого дома в деревне Сапроново;
- повреждения получила жилая многоэтажка в ЖК "Пригород Лесное" в деревне Мисайлово – обломки БПЛА рухнули на крышу дома и загорелись;
- БПЛА врезался в ЖК "Квартал Западный" в деревне Сапроново;
- один из БПЛА рухнул на жилой дом в Видном и пробил дыру в крыше;
- БПЛА врезался в верхние этажи жилой многоэтажки на улице Домодедовской в Москве, взрывной волной выбило окна на верхних этажах.
В Москве из-за атаки БПЛА закрыли четыре аэропорта: Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский.
Движение поездов через железнодорожную станцию Домодедово в сторону Москвы и области также пришлось временно ограничить. В данный момент поезда ходят в обычном режиме.
14:35:03 11-03-2025
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