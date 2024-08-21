Миронов предложил обязать мотоциклистов ставить заглушку на выхлоп

По словам лидера СРЗП, в последнее время от жителей российских регионов поступает много жалоб на ночной шум из-за байкеров

21 августа 2024, 07:45, ИА Амител

Мотоциклист / Источник фото: unsplash.com

Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил главе МВД Владимиру Колокольцеву обязать мотоциклистов устанавливать механическую заглушку (сайленсер) на выхлопную систему для снижения шума двигателя. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Миронова, несмотря на действующие правила, значительная часть байкеров продолжает нарушать ограничения по уровню шума, а размер штрафа их не останавливает.

При этом в последнее время из многих регионов поступает большое количество жалоб на ночной рев от мотоциклов. И обязательное использование заглушки позволит снизить уровень шума до 65 децибел, что улучшит качество жизни граждан, считает глава СРЗП.