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Миронов предложил обязать мотоциклистов ставить заглушку на выхлоп

По словам лидера СРЗП, в последнее время от жителей российских регионов поступает много жалоб на ночной шум из-за байкеров

21 августа 2024, 07:45, ИА Амител

Мотоциклист / Источник фото: unsplash.com
Мотоциклист / Источник фото: unsplash.com

Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил главе МВД Владимиру Колокольцеву обязать мотоциклистов устанавливать механическую заглушку (сайленсер) на выхлопную систему для снижения шума двигателя. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Миронова, несмотря на действующие правила, значительная часть байкеров продолжает нарушать ограничения по уровню шума, а размер штрафа их не останавливает.

При этом в последнее время из многих регионов поступает большое количество жалоб на ночной рев от мотоциклов. И обязательное использование заглушки позволит снизить уровень шума до 65 децибел, что улучшит качество жизни граждан, считает глава СРЗП.

инициативы мотоциклы

Комментарии 7

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Гость

12:10:00 21-08-2024

Милонову и другим чудо пиарщикам давно пора заглушку на пасть поставить.

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Гость

16:04:58 21-08-2024

Гость (12:10:00 21-08-2024) Милонову и другим чудо пиарщикам давно пора заглушку на паст... зря вы так. с вероятностью 1 к 10 они выдают годные предложения - как то что в заголовке статьи. например

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А толку

12:10:44 21-08-2024

Их вобще не тормозят за неделю раз видел только мотбат ,а на авто их не тормозят,подходил спрашивал почему , сказанно было разобъються а я за него потом отвечать буду, надо оно мне !!!!!!

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Гость

14:28:52 21-08-2024

ну так надо закон принять чтобы стало можно, надо и для инспектора ненаказуемо.
И разом вся эта околомотоциклетная шелупонь однопроцентная пойдет поджав хвосты скулить в интернетах, а не рассекать по городу пердя на три квартала.

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Гость

15:56:17 21-08-2024

Производители мотоциклов должны обеспечить соответствие нормам.

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Гость

16:30:32 21-08-2024

те сейчас 1 закон нарушают, и это их не останавливает, значит надо принять ещё один. Они и на этот забьют.. Третий будем выдумывать?

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Сергей

17:06:21 21-08-2024

Не только мотоциклы громко работают, и машины тоже рычат не хило, так что эта проблема решается очень просто при техосмотре эти транспортные погремушки арестовывать и не давать допуск на передвижение, а гаишники обязаны останавливать и мотоциклы и машины, а они трясут пенсионеров и простых людей которые не будут от них убегать, и не могут противостоять. Я езжу с 1978 года на мотоцикле и до сих пор не слышал такой закон что за мотоциклом нельзя гоняться, просто гаишники ленивые, или сами не умеют ездить

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