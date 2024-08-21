Миронов предложил обязать мотоциклистов ставить заглушку на выхлоп
По словам лидера СРЗП, в последнее время от жителей российских регионов поступает много жалоб на ночной шум из-за байкеров
21 августа 2024, 07:45, ИА Амител
Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил главе МВД Владимиру Колокольцеву обязать мотоциклистов устанавливать механическую заглушку (сайленсер) на выхлопную систему для снижения шума двигателя. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Миронова, несмотря на действующие правила, значительная часть байкеров продолжает нарушать ограничения по уровню шума, а размер штрафа их не останавливает.
При этом в последнее время из многих регионов поступает большое количество жалоб на ночной рев от мотоциклов. И обязательное использование заглушки позволит снизить уровень шума до 65 децибел, что улучшит качество жизни граждан, считает глава СРЗП.
12:10:00 21-08-2024
Милонову и другим чудо пиарщикам давно пора заглушку на пасть поставить.
16:04:58 21-08-2024
Гость (12:10:00 21-08-2024) Милонову и другим чудо пиарщикам давно пора заглушку на паст... зря вы так. с вероятностью 1 к 10 они выдают годные предложения - как то что в заголовке статьи. например
12:10:44 21-08-2024
Их вобще не тормозят за неделю раз видел только мотбат ,а на авто их не тормозят,подходил спрашивал почему , сказанно было разобъються а я за него потом отвечать буду, надо оно мне !!!!!!
14:28:52 21-08-2024
ну так надо закон принять чтобы стало можно, надо и для инспектора ненаказуемо.
И разом вся эта околомотоциклетная шелупонь однопроцентная пойдет поджав хвосты скулить в интернетах, а не рассекать по городу пердя на три квартала.
15:56:17 21-08-2024
Производители мотоциклов должны обеспечить соответствие нормам.
16:30:32 21-08-2024
те сейчас 1 закон нарушают, и это их не останавливает, значит надо принять ещё один. Они и на этот забьют.. Третий будем выдумывать?
17:06:21 21-08-2024
Не только мотоциклы громко работают, и машины тоже рычат не хило, так что эта проблема решается очень просто при техосмотре эти транспортные погремушки арестовывать и не давать допуск на передвижение, а гаишники обязаны останавливать и мотоциклы и машины, а они трясут пенсионеров и простых людей которые не будут от них убегать, и не могут противостоять. Я езжу с 1978 года на мотоцикле и до сих пор не слышал такой закон что за мотоциклом нельзя гоняться, просто гаишники ленивые, или сами не умеют ездить