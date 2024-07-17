В Барнауле взрезались друг в друга два подростка на мотоциклах

ДТП произошло вечером на полевой дороге

17 июля 2024, 17:10, ИА Амител

Подросток на мотоцикле попал в ДТП / Фото: Госавтоинспекция Барнаула

В Барнауле в результате ДТП с участием двух подростков серьезно пострадала девушка – одна из пассажирок мотоцикла, сообщает городская Госавтоинспекция.

Происшествие случилось 15 июля в 21:55 в СНТ "Барнаульское" на полевой дороге в районе дома № 75 по улице Березовая Роща.

"15-летний подросток без водительского удостоверения на мотоцикле Regulmoto FIVE выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с мотоциклом Regulmoto Sport-003 под управлением 16-летнего подростка, который также не имел права управления транспортным средством", – рассказали в ведомстве.

17-летняя пассажирка мотоцикла Regulmoto Sport-003 находилась в шлеме, но получила серьезные травмы. В тяжелом состоянии ее госпитализировали в краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

Отец подростка, управлявшего мотоциклом Regulmoto FIVE, привлечен к административной ответственности.

В отношении несовершеннолетнего водителя мотоцикла Regulmoto Sport-003 составлен административный протокол, так как несмотря на наличие у него водительского удостоверения категорий "А1" и "M", для управления мотоциклом с объемом двигателя свыше 125 куб. см необходимо иметь права категории "А".