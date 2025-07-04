Миронов предложил сделать протезирование зубов бесплатным
Депутат считает, что сейчас доступ к этой услуге для многих фактически недостижим
04 июля 2025, 09:40, ИА Амител
Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко обращение с предложением включить зубопротезирование в систему ОМС или оформить как отдельную соцгарантию. Об этом со ссылкой на документ пишет РИА Новости.
По словам политика, сегодня зубопротезирование финансируют только для отдельных категорий льготников, которые определяются федеральными и региональными законами с учетом возможностей местных бюджетов. Эти расходы оплачивают не счет ОМС, а из адресных социальных программ регионов или по отдельным решениям ведомств. В итоге пенсионеры, инвалиды и многодетные, не попавшие в эти списки, вынуждены платить сами, что при высокой инфляции и снижении реальных доходов делает услугу фактически недоступной.
Миронов отметил, что из-за отсутствия федеральных минимальных гарантий формируется "система социального неравенства по территориальному признаку, противоречащая принципу равного доступа к медицинской помощи".
Ранее Сергей Миронов предложил снизить налог на добавленную стоимость до 15%, а также обнулить НДС на базовые продукты питания.
09:56:09 04-07-2025
Депутатам?
09:59:37 04-07-2025
Очередной Мироновский популизм
18:23:12 04-07-2025
Гость (09:59:37 04-07-2025) Очередной Мироновский популизм... Чувствует бестия, что скоро выборы.
10:06:55 04-07-2025
Эх, где же ОНА - справедливая Россия??? Социальное неравенство - это его Выдумка. У нас все равны перед законом.
10:30:39 04-07-2025
Хоть Миронов признаёт проблему, что у населения, незащищённого, у пенсионеров и инвалидов нехватка денег на стоматологов 🤣 и на прочие медицинские услуги 🤷.
10:31:33 04-07-2025
Разумное предложение.
11:56:03 04-07-2025
До 2004г у почётных доноров России и СССР была льгота на бесплатное протезирование, пока президент своим указом не отменил им все льготы. Москвичам оставил все льготы и пенсионный возраст.
12:17:39 04-07-2025
А пломбы останутся платными?
12:23:03 04-07-2025
Необходимая мера. Правильное предложение. Одно плохо- опять только предложением и останется...
13:01:01 04-07-2025
на простое УЗИ очередь несколько месяцев, какое там зубопротезирование...
мама делает зубные протезы, как ветеран труда, встает на очередь за несколько лет, кажется и делают безобразно "на отвали"
13:11:30 04-07-2025
Элен без ребят (13:01:01 04-07-2025) мама делает зубные протезы, как ветеран труда, встает на очередь за несколько лет, кажется и делают безобразно "на отвали"... Дак вы же менагерка. Не можете своей маме зубопротезню оплатить? И над кем же вы менагеретесь? Над поломойками и осеньюлистьеубирателями? Хотя по вашему обилию в интернете, вам максимум щетки разрешают раздавать...
14:21:04 04-07-2025
Пенсия МРОТ 14700, протезирование насчитали 300 тысяч, даже если кредит взять то чем платить? У нас что молодежь с детьми, что старики нищие.
18:54:11 04-07-2025
Гость (14:21:04 04-07-2025) Пенсия МРОТ 14700, протезирование насчитали 300 тысяч, даже ... мне даже интересно стало. Это кем надо всю жизнь работать, чтобы пенсия МРОТ 14700 была? Мне еще 17 лет работать до пенсии, но по отчету Соцфонда УЖЕ пенсия почти 30т на сегодняшний день должна была быть
00:47:39 05-07-2025
вашета по полису итак бесплатно можно сделать. тетя моя так сделала себе . правда делала где то год. мы маме сделали за 3 мес. в общем. платно