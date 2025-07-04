Миронов предложил сделать протезирование зубов бесплатным

Депутат считает, что сейчас доступ к этой услуге для многих фактически недостижим

04 июля 2025, 09:40, ИА Амител

Сергей Миронов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко обращение с предложением включить зубопротезирование в систему ОМС или оформить как отдельную соцгарантию. Об этом со ссылкой на документ пишет РИА Новости.

По словам политика, сегодня зубопротезирование финансируют только для отдельных категорий льготников, которые определяются федеральными и региональными законами с учетом возможностей местных бюджетов. Эти расходы оплачивают не счет ОМС, а из адресных социальных программ регионов или по отдельным решениям ведомств. В итоге пенсионеры, инвалиды и многодетные, не попавшие в эти списки, вынуждены платить сами, что при высокой инфляции и снижении реальных доходов делает услугу фактически недоступной.

Миронов отметил, что из-за отсутствия федеральных минимальных гарантий формируется "система социального неравенства по территориальному признаку, противоречащая принципу равного доступа к медицинской помощи".

Ранее Сергей Миронов предложил снизить налог на добавленную стоимость до 15%, а также обнулить НДС на базовые продукты питания.