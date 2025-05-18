В РФ захотели обнулить НДС на базовые продукты питания, чтобы люди "не работали за еду"
Сергей Миронов считает, что нужно также понижать ставку ЦБ
18 мая 2025, 07:00, ИА Амител
Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил снизить налог на добавленную стоимость до 15%, а также обнулить НДС на базовые продукты питания. Его слова приводит ТАСС.
По его мнению, россияне стали больше тратить на еду из-за повышения цен торговыми сетями. Он предложил ограничить наценку до 15% от стоимости производителя, а также снизить ставку Центробанка и НДС.
"Пора снизить НДС с нынешних 20 до 15%, на социально значимые товары – до 5%, а на базовые продукты питания – обнулить", – сказал политик.
По его словам, если этого не сделать, то "все индексации пенсий и зарплат бюджетников и дальше будет съедать инфляция, а люди будут работать за еду".
Ранее в ЦБ рассказали, на сколько вырастут цены в 2025 и 2026 годах.
07:19:25 18-05-2025
Откройте границы и закончатся зверства импортозамещателей по ценникам и качеству.
12:12:09 18-05-2025
Гость (07:19:25 18-05-2025) Откройте границы и закончатся зверства импортозамещателей по... Открывали уже, многие помнят. У вас если нет знаний и информации молчали бы за умного можно сойти.
В курсе про НДС, размер наценок коммерческих логистов и сетей, очень часто производитель (в вашем лексиконе импортозамещатель) зарабатывает меньше чем перекупы и сети. И это не моя фантазия, это реальность.
08:47:47 18-05-2025
Это справедливо. Ведь сейчас даже пенсионеры из своей пенсии платят налог, покупая еду.
11:59:23 18-05-2025
Гость (08:47:47 18-05-2025) Это справедливо. Ведь сейчас даже пенсионеры из своей пенсии...
Правильно. Но, во-первых, все деньги, которые мы получили, уже были обложены налогом. И покупая на них платить опять налоги не справедливо, ведь это двойное налогообложение, которое у нас запрещено. Во-вторых, задача любого социального государства в том и состоит, чтобы народ работал за еду.
17:57:11 18-05-2025
Гость (11:59:23 18-05-2025) Правильно. Но, во-первых, все деньги, которые мы получил... Печально! Это, как та скотина, которую содержат за еду, а потом на убой.
09:41:55 18-05-2025
Мало ли что Миронов захотел!
Кремль скажет нет, и привет родителям!
Как работали за еду, так и будем дальше...
11:11:03 18-05-2025
Цены на продукты в РФ сравнялись с ценами в США (налога на продукты там нет)! В США много чего плохого, но есть стойкое выражение, уже пословица - "в США невозможно умереть с голоду". На случай если нет денег, еду раздают бесплатно в фуд-банках абсолютно всем (можете продуктовый набор загуглить, что именно там дают), без справок и документов. Представляю, если бы у нас такое появилось - началось бы побоище на смерть, потому что зарплата в РФ 300-500 долларов (примерно столько тратит на еду в месяц 1 американец.), пенсия и того меньше. Ура товарищи!!! Это ли не победа и прорыв?
11:17:55 18-05-2025
В местных новостях по ТВ сравнили цены на продукты в Барнауле и США. Оказывается у нас уже выше, а зарплата в 10 раз меньше.
13:18:20 18-05-2025
Мне 52 года. Всю жизнь работаю за еду. Высшее юридическое образование не помогло. Трудовой стаж с 16 лет. 19 лет на засчитали так как работодатель не платил отчисления. Теперь на пенсию в 70 лет. Конечно же не доживу.
14:49:32 18-05-2025
Гость (13:18:20 18-05-2025) Мне 52 года. Всю жизнь работаю за еду. Высшее юридическое об... Ла и пёс с тобой.
18:03:49 18-05-2025
Гость (13:18:20 18-05-2025) Мне 52 года. Всю жизнь работаю за еду. Высшее юридическое об... Не связывайтесь с частниками, эти прохвосты вам кукиш в конверте на пенсию дают, а то и совсем кидают.. Обходите их лесом.
18:52:01 18-05-2025
Гость (18:03:49 18-05-2025) Не связывайтесь с частниками, эти прохвосты вам кукиш в конв... А где работать то людям: ни заводов, ни фабрик, одни магазины да аптеки, парикмахерские ещё...