В РФ захотели обнулить НДС на базовые продукты питания, чтобы люди "не работали за еду"

Сергей Миронов считает, что нужно также понижать ставку ЦБ

18 мая 2025, 07:00, ИА Амител

Фото: Jasper Bennett / unsplash.com

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил снизить налог на добавленную стоимость до 15%, а также обнулить НДС на базовые продукты питания. Его слова приводит ТАСС.

По его мнению, россияне стали больше тратить на еду из-за повышения цен торговыми сетями. Он предложил ограничить наценку до 15% от стоимости производителя, а также снизить ставку Центробанка и НДС.

"Пора снизить НДС с нынешних 20 до 15%, на социально значимые товары – до 5%, а на базовые продукты питания – обнулить", – сказал политик.

По его словам, если этого не сделать, то "все индексации пенсий и зарплат бюджетников и дальше будет съедать инфляция, а люди будут работать за еду".

Ранее в ЦБ рассказали, на сколько вырастут цены в 2025 и 2026 годах.