Миронов заявил о работе над новой структурой правительства России

О конкретных изменения глава СРЗП пока не знает

23 декабря 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: government.ru

В России ведется работа над новой структурой правительства, заявил лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.

"У меня есть информация, что идет работа над новой структурой правительства, именно структурой", – цитирует политика РИА Новости.

При этом, по словам Миронова, он не знает, что конкретно изменится.

Он выразил надежду на изменение подхода к кадрам, включая Центробанк и Минфин, а также отметил активную работу премьера Михаила Мишустина.