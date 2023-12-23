Миронов заявил о работе над новой структурой правительства России
О конкретных изменения глава СРЗП пока не знает
23 декабря 2023, 12:30, ИА Амител
Фото: government.ru
В России ведется работа над новой структурой правительства, заявил лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.
"У меня есть информация, что идет работа над новой структурой правительства, именно структурой", – цитирует политика РИА Новости.
При этом, по словам Миронова, он не знает, что конкретно изменится.
Он выразил надежду на изменение подхода к кадрам, включая Центробанк и Минфин, а также отметил активную работу премьера Михаила Мишустина.
13:00:36 23-12-2023
Страшно. Очень страшно! Мы не знаем что это такое.
18:40:50 23-12-2023
от того что передвинут кровати,рентабельность борделя не повыситься
04:49:47 24-12-2023
гость (18:40:50 23-12-2023) от того что передвинут кровати,рентабельность борделя не пов... Да нет , надо заранее готовить кадры , которые в будущем окажутся на этих местах . Надо же смотреть на 100 лет вперёд , чтоб и через 100 лет относительно всего появившегося нового чего и нет сейчас в помине , были возможности также продолжат делать свою работу . В смысле это не последний раз работа над новой структурой правительства .
08:25:43 24-12-2023
Гость (04:49:47 24-12-2023) Да нет , надо заранее готовить кадры , которые в будущем ока... как показывает практика последних 30 лет-а лица все те же,ну а если меняются лица,то фамилии остаются до боли знакомые и примелькавшиеся
08:42:00 24-12-2023
Гость (04:49:47 24-12-2023) Да нет , надо заранее готовить кадры , которые в будущем ока... Да-да! А вы продолжайте, обсуждайте вечеринку Ивлеевой.