НОВОСТИПолитика

Миронов заявил о работе над новой структурой правительства России

О конкретных изменения глава СРЗП пока не знает

23 декабря 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: government.ru
Фото: government.ru

В России ведется работа над новой структурой правительства, заявил лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.

"У меня есть информация, что идет работа над новой структурой правительства, именно структурой", – цитирует политика РИА Новости.

При этом, по словам Миронова, он не знает, что конкретно изменится.

Он выразил надежду на изменение подхода к кадрам, включая Центробанк и Минфин, а также отметил активную работу премьера Михаила Мишустина.

Россия Политика

Комментарии 5

Avatar Picture
Гена

13:00:36 23-12-2023

Страшно. Очень страшно! Мы не знаем что это такое.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:40:50 23-12-2023

от того что передвинут кровати,рентабельность борделя не повыситься

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

04:49:47 24-12-2023

гость (18:40:50 23-12-2023) от того что передвинут кровати,рентабельность борделя не пов... Да нет , надо заранее готовить кадры , которые в будущем окажутся на этих местах . Надо же смотреть на 100 лет вперёд , чтоб и через 100 лет относительно всего появившегося нового чего и нет сейчас в помине , были возможности также продолжат делать свою работу . В смысле это не последний раз работа над новой структурой правительства .

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

08:25:43 24-12-2023

Гость (04:49:47 24-12-2023) Да нет , надо заранее готовить кадры , которые в будущем ока... как показывает практика последних 30 лет-а лица все те же,ну а если меняются лица,то фамилии остаются до боли знакомые и примелькавшиеся

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:42:00 24-12-2023

Гость (04:49:47 24-12-2023) Да нет , надо заранее готовить кадры , которые в будущем ока... Да-да! А вы продолжайте, обсуждайте вечеринку Ивлеевой.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров