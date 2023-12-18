Путин подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Президент стал первым, кто выдвинулся на грядущих выборах

18 декабря 2023, 21:05, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подал документы в Центризбирком для участия в выборах главы государства в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"Да. Сдал", – сказал собеседник агентства.Путин приехал в ЦИК лично и сдал документы – этого требует законодательство. В фойе его встретила глава ЦИК Элла Памфилова. Действующий президент стал первым, кто принес необходимые для выдвижения бумаги.

8 декабря Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на новый президентский срок. А 16-го числа стало известно, что он поучаствует в выборах как независимый кандидат. Пройдут они с 15 по 17 марта 2024 года – и станут первыми трехдневными выборами в истории РФ.