Путин подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты
Президент стал первым, кто выдвинулся на грядущих выборах
18 декабря 2023, 21:05, ИА Амител
Владимир Путин подал документы в Центризбирком для участия в выборах главы государства в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
"Да. Сдал", – сказал собеседник агентства.Путин приехал в ЦИК лично и сдал документы – этого требует законодательство. В фойе его встретила глава ЦИК Элла Памфилова. Действующий президент стал первым, кто принес необходимые для выдвижения бумаги.
8 декабря Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на новый президентский срок. А 16-го числа стало известно, что он поучаствует в выборах как независимый кандидат. Пройдут они с 15 по 17 марта 2024 года – и станут первыми трехдневными выборами в истории РФ.
22:07:48 18-12-2023
Де дожить нам наверно до светлого будущего?
22:53:06 18-12-2023
Номер один - наше национальное достояние! Ему на пенсию нельзя, пока не завершит начатое.
09:23:48 19-12-2023
Гость (22:53:06 18-12-2023) Номер один - наше национальное достояние! Ему на пенсию нель... ты предлагаешь жить ему вечно,ладно на тебе природа отыгралась,а дети то твои причем?
16:14:04 19-12-2023
- "8 декабря Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на новый президентский срок. А 16-го числа стало известно, что он поучаствует в выборах как независимый кандидат. Пройдут они с 15 по 17 марта 2024 года – и станут первыми трехдневными выборами в истории РФ." Как все он скрупулёзно делает ни к чему не при дерешься. Вот что значит быть будучи президентом, быть кандидатом в президенты, никто не посмеет возразить. Трех дневные выборы ? Это уже перебор! Результат будет через час после открытия, остальное время смакование.
13:08:08 23-12-2023
Мучали, гоняли по кабинетам...