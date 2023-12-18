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Путин подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Президент стал первым, кто выдвинулся на грядущих выборах

18 декабря 2023, 21:05, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подал документы в Центризбирком для участия в выборах главы государства в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"Да. Сдал", – сказал собеседник агентства.Путин приехал в ЦИК лично и сдал документы – этого требует законодательство. В фойе его встретила глава ЦИК Элла Памфилова. Действующий президент стал первым, кто принес необходимые для выдвижения бумаги.

8 декабря Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на новый президентский срок. А 16-го числа стало известно, что он поучаствует в выборах как независимый кандидат. Пройдут они с 15 по 17 марта 2024 года – и станут первыми трехдневными выборами в истории РФ.

Владимир Путин выборы

Комментарии 5

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Гость

22:07:48 18-12-2023

Де дожить нам наверно до светлого будущего?

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Гость

22:53:06 18-12-2023

Номер один - наше национальное достояние! Ему на пенсию нельзя, пока не завершит начатое.

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гость

09:23:48 19-12-2023

Гость (22:53:06 18-12-2023) Номер один - наше национальное достояние! Ему на пенсию нель... ты предлагаешь жить ему вечно,ладно на тебе природа отыгралась,а дети то твои причем?

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Гость

16:14:04 19-12-2023

- "8 декабря Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на новый президентский срок. А 16-го числа стало известно, что он поучаствует в выборах как независимый кандидат. Пройдут они с 15 по 17 марта 2024 года – и станут первыми трехдневными выборами в истории РФ." Как все он скрупулёзно делает ни к чему не при дерешься. Вот что значит быть будучи президентом, быть кандидатом в президенты, никто не посмеет возразить. Трех дневные выборы ? Это уже перебор! Результат будет через час после открытия, остальное время смакование.

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Олег

13:08:08 23-12-2023

Мучали, гоняли по кабинетам...

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