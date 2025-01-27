Посол призвал ЕС не "прикидываться", что "миротворцы" будут служить установлению мира

27 января 2025, 09:50, ИА Амител

Солдат / Фото: amic.ru

Любой контингент, прибывший на территорию Украины без согласования с РФ, автоматически будет считаться законной целью для российских войск. Как сообщает телеканал "360", об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Ранее глава Военного комитета ЕС генерал Роберт Бригер в одной из статей поднял вопрос о возможности размещения на Украине "миссии с мандатом ООН". Мирошник, комментируя его слова, напомнил, что в Германии не высказывали каких-либо мыслей о введении контингента на Украину, когда Киев готовил "контрнаступ", а немцы формировали для украинской армии "танковую коалицию".

Посол добавил, что государствам ЕС нужно не "прикидываться", что "миротворцы" будут служить установлению мира, а признать, что это "лишь попытки псевдогуманными методами сохранить киевский режим Зеленского от поражения".