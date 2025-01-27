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Мирошник: контингент, несогласованно вошедший на Украину, будет законной целью ВС РФ

Посол призвал ЕС не "прикидываться", что "миротворцы" будут служить установлению мира

27 января 2025, 09:50, ИА Амител

Солдат / Фото: amic.ru
Солдат / Фото: amic.ru

Любой контингент, прибывший на территорию Украины без согласования с РФ, автоматически будет считаться законной целью для российских войск. Как сообщает телеканал "360", об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Ранее глава Военного комитета ЕС генерал Роберт Бригер в одной из статей поднял вопрос о возможности размещения на Украине "миссии с мандатом ООН". Мирошник, комментируя его слова, напомнил, что в Германии не высказывали каких-либо мыслей о введении контингента на Украину, когда Киев готовил "контрнаступ", а немцы формировали для украинской армии "танковую коалицию".

Посол добавил, что государствам ЕС нужно не "прикидываться", что "миротворцы" будут служить установлению мира, а признать, что это "лишь попытки псевдогуманными методами сохранить киевский режим Зеленского от поражения".

спецоперация

Комментарии 4

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Гость

11:24:14 27-01-2025

законной целью --- еще надо попасть

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dok_CФ

13:46:46 27-01-2025

Гость (11:24:14 27-01-2025) законной целью --- еще надо попасть... Если к примеру, Хоббитон - промажем по государству Хоббитонов?

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Гость

13:58:19 27-01-2025

dok_CФ (13:46:46 27-01-2025) Если к примеру, Хоббитон - промажем по государству Хоббитоно... промажем по государству Хоббитонов --- а зачем бить по Хоббитону, если боевые действия идут на Украине. Хоть бы в одном месте разобраться. И самые плохие хоббитоны сами туда приедут

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Гость

23:10:24 27-01-2025

работайте, ребята, мочи их, за Россию, историческую правду!

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