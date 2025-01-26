Times: окончание конфликта на Украине имеет четыре вероятных сценария

Один из них предполагает военное поражение Киева

26 января 2025, 11:49, ИА Амител

Патроны / Фото: unsplash.com

Окончание конфликта на Украине имеет четыре вероятных сценария, включая поражение Киева. Об этом пишет The Times.

Первый сценарий – поражение Киева на поле боя. Такое может произойти, если США откажутся от поддержки украинской армии. Согласно второму сценарию, как пишет газета, Украина сдается на фоне отсутствия поддержки со стороны Запада и просит о невыгодном для нее мире. При этом происходит раздел страны.

Третий сценарий предполагает прекращение огня. Временное перемирие в результате может привести к окончательному мирному соглашению с гарантиями безопасности для Украины, утверждает газета.

Последний вариант связан с тем, что США помогут Киеву выйти на переговоры с "позиции силы". Но даже при этом сценарии Украина, как подчеркивается, вряд ли выйдет на границы 1991 года.