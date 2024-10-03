НОВОСТИЗдоровье

Миру грозит эпидемия нового смертельно опасного вируса

Первые случаи заражения зафиксировали в Африке

03 октября 2024, 08:55, ИА Амител

Врач / Фото: pxhere.com/ru/photo/917211
Врач / Фото: pxhere.com/ru/photo/917211

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила обеспокоенность по поводу возможной эпидемии вируса Марбург. Это заболевание неизлечимо и пока мало изучено.

Министерство здравоохранения Руанды подтвердило первый случай заболевания в стране. Вспышка была выявлена в семи из тридцати округов.

Более 70% подтвержденных случаев заболевания приходится на медицинских работников из двух медучреждений в Кигали.

Специалисты ВОЗ опасаются, что один из зараженных мог покинуть Руанду.

Здоровье

Комментарии 9

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Гость

09:36:39 03-10-2024

Неизвестно, что там грозит миру, а России точно грозит большая беда от воров и всех мастей жуликов, занявших эшелоны власти.

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Гость

09:38:23 03-10-2024

Что ни вирус, так всю дорогу из каких-нить гондурасов.

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Человек

09:47:33 03-10-2024

Шо , опять ?

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Дюша

09:47:43 03-10-2024

...Более 70% подтвержденных случаев заболевания приходится на медицинских работников из двух медучреждений в Кигали...Кому еще нужно что то пояснять? Ребята ставили опыты и как всегда "что-то пошло не так"...

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Гость

10:21:35 03-10-2024

БРЕД! Сплошной туман!!!!!!!!!! Видимо, кому-то надо запугивать народ!

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Гость

14:23:31 03-10-2024

Гость (10:21:35 03-10-2024) БРЕД! Сплошной туман!!!!!!!!!! Видимо, кому-то надо запугива...
Не бред. давно известно что с помощью вирусов природа борется с перенаселением

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Гость

16:29:21 03-10-2024

Гость (14:23:31 03-10-2024) Не бред. давно известно что с помощью вирусов природа бо... Не природа, а конкретные борцы...

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Гость

17:38:29 03-10-2024

Гость (14:23:31 03-10-2024) Не бред. давно известно что с помощью вирусов природа бо... Да всё повторяется в жизни, уже была на этой планете ядерная война, потоп, ледниковый период и тд и тп. Все руками людей сделано, природа не при чем

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Гость

21:21:43 04-10-2024

Гость (17:38:29 03-10-2024) Да всё повторяется в жизни, уже была на этой планете ядерная... Ядерная война была с кем? С рептилоидами с Нибиру? Или ты две бомбы на япошек в ядерную войну записал, болезный?

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