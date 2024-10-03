Миру грозит эпидемия нового смертельно опасного вируса
Первые случаи заражения зафиксировали в Африке
03 октября 2024, 08:55, ИА Амител
Врач / Фото: pxhere.com/ru/photo/917211
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила обеспокоенность по поводу возможной эпидемии вируса Марбург. Это заболевание неизлечимо и пока мало изучено.
Министерство здравоохранения Руанды подтвердило первый случай заболевания в стране. Вспышка была выявлена в семи из тридцати округов.
Более 70% подтвержденных случаев заболевания приходится на медицинских работников из двух медучреждений в Кигали.
Специалисты ВОЗ опасаются, что один из зараженных мог покинуть Руанду.
09:36:39 03-10-2024
Неизвестно, что там грозит миру, а России точно грозит большая беда от воров и всех мастей жуликов, занявших эшелоны власти.
09:38:23 03-10-2024
Что ни вирус, так всю дорогу из каких-нить гондурасов.
09:47:33 03-10-2024
Шо , опять ?
09:47:43 03-10-2024
...Более 70% подтвержденных случаев заболевания приходится на медицинских работников из двух медучреждений в Кигали...Кому еще нужно что то пояснять? Ребята ставили опыты и как всегда "что-то пошло не так"...
10:21:35 03-10-2024
БРЕД! Сплошной туман!!!!!!!!!! Видимо, кому-то надо запугивать народ!
14:23:31 03-10-2024
Гость (10:21:35 03-10-2024) БРЕД! Сплошной туман!!!!!!!!!! Видимо, кому-то надо запугива...
Не бред. давно известно что с помощью вирусов природа борется с перенаселением
16:29:21 03-10-2024
Гость (14:23:31 03-10-2024) Не бред. давно известно что с помощью вирусов природа бо... Не природа, а конкретные борцы...
17:38:29 03-10-2024
Гость (14:23:31 03-10-2024) Не бред. давно известно что с помощью вирусов природа бо... Да всё повторяется в жизни, уже была на этой планете ядерная война, потоп, ледниковый период и тд и тп. Все руками людей сделано, природа не при чем
21:21:43 04-10-2024
Гость (17:38:29 03-10-2024) Да всё повторяется в жизни, уже была на этой планете ядерная... Ядерная война была с кем? С рептилоидами с Нибиру? Или ты две бомбы на япошек в ядерную войну записал, болезный?