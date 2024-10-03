Миру грозит эпидемия нового смертельно опасного вируса

Первые случаи заражения зафиксировали в Африке

03 октября 2024, 08:55, ИА Амител

Врач / Фото: pxhere.com/ru/photo/917211

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила обеспокоенность по поводу возможной эпидемии вируса Марбург. Это заболевание неизлечимо и пока мало изучено.

Министерство здравоохранения Руанды подтвердило первый случай заболевания в стране. Вспышка была выявлена в семи из тридцати округов.

Более 70% подтвержденных случаев заболевания приходится на медицинских работников из двух медучреждений в Кигали.

Специалисты ВОЗ опасаются, что один из зараженных мог покинуть Руанду.