Терапевт посоветовал гипертоникам следить за почками

Если болезнь вовремя заметить, то ее можно контролировать

29 сентября 2024, 22:30, ИА Амител

Тонометр / Фото: pxhere.com/ru/photo/1217639

Болезни почек могут долго не давать о себе знать, но есть некоторые признаки, которые могут говорить о проблемах, пишет news.ru.

Об этом рассказала терапевт Зарема Тен. Она рекомендовала обращать внимание на отеки, особенно на лице и ногах, на изменение цвета и количества мочи, на боли в пояснице, на высокое давление, на общую слабость и усталость.

Если болезнь почек заметить вовремя, ее можно вылечить или контролировать. Тогда человек может жить обычной жизнью и не будет осложнений.

Поэтому важно регулярно проверяться у врача, особенно если у вас диабет, гипертония или другие хронические заболевания.