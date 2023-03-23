Мишустин допустил выход на темпы роста ВВП РФ выше развитых стран уже в 2024 году

Премьер отметил, что экономика страны оказалась более устойчивой, чем это казалось до начала санкций

23 марта 2023, 17:39, ИА Амител

Михаил Мишустин / Фото: exp.idk.ru

Экономика России выстояла в 2022 году и вернулась на траекторию роста. Как сообщает ТАСС, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления с ежегодным докладом правительства в Госдуме.

"Теперь даже некоторые международные организации прогнозируют нам позитивную динамику по итогам 2023 года и выход на темпы роста валового внутреннего продукта выше развитых стран в 2024 году", – добавил глава правительства.

Мишустин также отметил, что подобную гибкость российская экономика показывает уже не в первый раз, и во время пандемии коронавируса она также оказалась более устойчивой, чем ожидалось.