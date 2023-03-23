Мишустин оценил уровень продовольственной безопасности в России

По его словам, прирост виден сейчас в различных секторах производства

23 марта 2023, 17:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что уровень продовольственной безопасности в России является одним из самых высоких в мире. Его слова передаёт РИА Новости.

"Уровень продовольственной безопасности в России – один из самых надёжных в мире. С избытком обеспечиваем внутренний спрос зерном (177,8% при значении в Доктрине 95%), сахаром (103,2% вместо 90%), растительным маслом (211% вместо 90%), мясом (100% вместо 85%) и рыбой (153% вместо 85%)", – сказал Мишустин во время представления отчёта правительства за 2022 год в Госдуме.

По словам премьер-министра, зерновых культур в прошлом году вырастили 157 миллионов тонн, также рекордные показатели ставятся в объёмах масличных культур. Мишустин добавил, что есть прирост также в производстве картофеля, мяса и тепличных овощей.