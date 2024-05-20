Мишустин направил почти 180 млн рублей на выплаты алтайским педагогам

Размер выплат вырос в два раза

20 мая 2024, 15:29, ИА Амител

Михаил Мишустин в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выделил 178,8 млн рублей педагогам Алтайского края, сообщили в региональном Заксобрании.

Деньги пошли на повышение ежемесячных выплат классным руководителям в школах и кураторам групп в техникумах и колледжах городов и поселков с населением от 100 тысяч человек.

Тем самым размер выплат с 1 марта вырос с 5 до 10 тысяч рублей.

"Это решение было принято по поручению президента, которое он дал по итогам послания Федеральному Собранию", – добавили в АКЗС.