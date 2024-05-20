Мишустин направил почти 180 млн рублей на выплаты алтайским педагогам
Размер выплат вырос в два раза
20 мая 2024, 15:29, ИА Амител
Михаил Мишустин в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выделил 178,8 млн рублей педагогам Алтайского края, сообщили в региональном Заксобрании.
Деньги пошли на повышение ежемесячных выплат классным руководителям в школах и кураторам групп в техникумах и колледжах городов и поселков с населением от 100 тысяч человек.
Тем самым размер выплат с 1 марта вырос с 5 до 10 тысяч рублей.
"Это решение было принято по поручению президента, которое он дал по итогам послания Федеральному Собранию", – добавили в АКЗС.
17:16:58 20-05-2024
лично направил из своего кармана? или из бюджета, в формировании которого каждый житель страны участвует, в том числе Алтайского края?
20:27:40 20-05-2024
Начеления меньше, наполняемость групп и классов тоже меньше. Да и работы, безусловно, в селах меньше. А зарплата больше. Все чудесатее и чудесатее! Не подачки эти надо делать, вбивая клин между людьми. А ставки увеличивать.