Мишустин подписал постановление о бесплатном обучении для работы в ОПК
На реализацию инициативы правительство выделит более 700 миллионов рублей
15 марта 2023, 23:10, ИА Амител
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому россияне бесплатно смогут проходить обучение для устройства на предприятия оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает РИА Новости.
Данное решение позволит восполнить потребность предприятий в сотрудниках, а россиянам – найти работу. На реализацию проекта правительство направит 700 млн рублей.
Мишустин отметил, что программа позволит обучить более 12 тысяч человек. Перечень предприятий, которые будут участвовать в реализации инициативы, составит Минпромторг. Желающие смогут записаться на обучение через центры занятости.
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