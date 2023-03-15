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С бастующих пунктов выдачи Wildberries начали вывозить товары

Личные кабинеты протестующих сотрудников деактивируют

15 марта 2023, 18:55, ИА Амител

Фото: unsplahs.com
Фото: unsplahs.com

С пунктов выдачи заказов Wildberries, присоединившихся к забастовке против новой политики штрафов, вывозят товары. Об этом сообщает Shot.

В СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что все протестующие ПВЗ будут закрывать, а сотрудников, участвующих в забастовках, уволят. 

У некоторых пунктов заметили грузовики, которые увозят товары на склад.

Напомним, что 14 марта стало известно о забастовке, объявленной сотрудниками маркетплейса. Работники недовольны новой политикой штрафов, которая, по их словам, может "съесть" всю зарплату.

Подробнее о протестах – в нашем материале.

Читайте также в сюжете: Забастовки в Wildberries

Комментарии 2

  • У них нет в приложении и на сайте функционала отмены заказов. Они пишут, что время пройдет и товары вернутся из пунктов. Я еще думал, ну невыгодно же возить товар туда-сюда. А теперь понятно, что платят не они сами...
    15 марта, Гость   Ответить
  • Надо поддержать. Всём нужно отказаться от получения товаров
    15 марта, Гость   Ответить
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