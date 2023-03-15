С бастующих пунктов выдачи Wildberries начали вывозить товары
Личные кабинеты протестующих сотрудников деактивируют
15 марта 2023, 18:55, ИА Амител
Фото: unsplahs.com
С пунктов выдачи заказов Wildberries, присоединившихся к забастовке против новой политики штрафов, вывозят товары. Об этом сообщает Shot.
В СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что все протестующие ПВЗ будут закрывать, а сотрудников, участвующих в забастовках, уволят.
У некоторых пунктов заметили грузовики, которые увозят товары на склад.
Напомним, что 14 марта стало известно о забастовке, объявленной сотрудниками маркетплейса. Работники недовольны новой политикой штрафов, которая, по их словам, может "съесть" всю зарплату.
Подробнее о протестах – в нашем материале.
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