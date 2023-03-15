С бастующих пунктов выдачи Wildberries начали вывозить товары

Личные кабинеты протестующих сотрудников деактивируют

15 марта 2023, 18:55, ИА Амител

Фото: unsplahs.com

С пунктов выдачи заказов Wildberries, присоединившихся к забастовке против новой политики штрафов, вывозят товары. Об этом сообщает Shot.

В СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что все протестующие ПВЗ будут закрывать, а сотрудников, участвующих в забастовках, уволят.

У некоторых пунктов заметили грузовики, которые увозят товары на склад.

Напомним, что 14 марта стало известно о забастовке, объявленной сотрудниками маркетплейса. Работники недовольны новой политикой штрафов, которая, по их словам, может "съесть" всю зарплату.

Подробнее о протестах – в нашем материале.