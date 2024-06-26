Мишустин поручил продлить налоговые льготы на перелеты внутри страны
Для этого необходимо внести изменения в Налоговый кодекс
26 июня 2024, 16:15, ИА Амител
Самолет / Фото: pxhere.com/ru/photo/1071631
Михаил Мишустин, председатель правительства Российской Федерации, поручил продлить налоговые льготы на внутренние авиаперевозки до 1 января 2028 года. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.
Льготы предусматривают нулевую ставку налога на добавленную стоимость для услуг по перевозке пассажиров и багажа через аэропорты Дальневосточного федерального округа, Республики Крым, города Севастополя, а также ставку НДС в размере 10% для перевозок через аэропорты Московского авиационного узла.
Срок действия этих льгот истекает 1 января 2025 года. Для их продления необходимо внести изменения в Налоговый кодекс.
17:13:41 26-06-2024
Теперь понятно почему из Москвы летать дешево, а из регионов полет стоит как крыло самолета.