Мишустин поручил продлить налоговые льготы на перелеты внутри страны

Для этого необходимо внести изменения в Налоговый кодекс

26 июня 2024, 16:15, ИА Амител

Самолет / Фото: pxhere.com/ru/photo/1071631

Михаил Мишустин, председатель правительства Российской Федерации, поручил продлить налоговые льготы на внутренние авиаперевозки до 1 января 2028 года. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

Льготы предусматривают нулевую ставку налога на добавленную стоимость для услуг по перевозке пассажиров и багажа через аэропорты Дальневосточного федерального округа, Республики Крым, города Севастополя, а также ставку НДС в размере 10% для перевозок через аэропорты Московского авиационного узла.

Срок действия этих льгот истекает 1 января 2025 года. Для их продления необходимо внести изменения в Налоговый кодекс.