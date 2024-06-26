Возможно, скоро станет значительно дороже не только развестись, но и сменить имя

26 июня 2024, 14:48, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

В России могут увеличить сразу несколько важных пошлин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на предложения Минфина, которые вошли в проект поправок к масштабному налоговому законопроекту, уже принятому в первом чтении. Больше всего обсуждений в обществе вызвала пошлина за расторжение брака. Сообщается, что она может вырасти сразу в восемь раз.

О том, правда ли это, когда пошлину могут поднять и сколько будет стоить развод, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что пошлину за расторжение брака поднимут? На данный момент – не совсем. Официально утвержденного решения пока нет. Сейчас это лишь предложение, с которым выступило Министерство финансов РФ, внеся в законопроект соответствующие поправки. РБК, ознакомившийся с предложениями ведомства, уточняет: поправки разосланы на согласование в другие профильные ведомства. И да, размер пошлины за расторжение брака действительно предлагается увеличить в несколько раз.

2 Сколько сейчас составляет размер пошлины за расторжение брака? Сейчас размер пошлины в России составляет 650 рублей.

3 На сколько предлагается повысить пошлину за развод? Согласно предложениям Минфина РФ, размер пошлины за расторжение брака следует повысить сразу до 5000 рублей. Таким образом, ведомство действительно предлагает увеличить ее почти в восемь раз.

4 В каких случаях за развод нужно платить пошлину? Заплатить госпошлину требуется и в случаях, когда супруги без общих несовершеннолетних детей разводятся по взаимному согласию, и при разводе через суд. По данным Росстата, в прошлом году в России зарегистрировали 683,7 тысячи разводов.

5 Когда размер пошлины за расторжение брака может увеличиться в восемь раз? Согласно предложениям Минфина, пошлины следует увеличить с 1 января 2025 года. Впрочем, подчеркиваем: пока информация не совсем точная. Нужно, чтобы поправки Минфина прошли согласование в профильных ведомствах, а потом были рассмотрены депутатами Госдумы. Тогда и станет ясно, стоит ли ждать столь существенного повышения.