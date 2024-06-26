Правда ли, что в России в восемь раз повысят размер пошлины за расторжение брака?
Возможно, скоро станет значительно дороже не только развестись, но и сменить имя
26 июня 2024, 14:48, ИА Амител
Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru
В России могут увеличить сразу несколько важных пошлин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на предложения Минфина, которые вошли в проект поправок к масштабному налоговому законопроекту, уже принятому в первом чтении. Больше всего обсуждений в обществе вызвала пошлина за расторжение брака. Сообщается, что она может вырасти сразу в восемь раз.
О том, правда ли это, когда пошлину могут поднять и сколько будет стоить развод, – в материале amic.ru.
1
Правда ли, что пошлину за расторжение брака поднимут?
На данный момент – не совсем. Официально утвержденного решения пока нет. Сейчас это лишь предложение, с которым выступило Министерство финансов РФ, внеся в законопроект соответствующие поправки.
РБК, ознакомившийся с предложениями ведомства, уточняет: поправки разосланы на согласование в другие профильные ведомства. И да, размер пошлины за расторжение брака действительно предлагается увеличить в несколько раз.
2
Сколько сейчас составляет размер пошлины за расторжение брака?
Сейчас размер пошлины в России составляет 650 рублей.
3
На сколько предлагается повысить пошлину за развод?
Согласно предложениям Минфина РФ, размер пошлины за расторжение брака следует повысить сразу до 5000 рублей. Таким образом, ведомство действительно предлагает увеличить ее почти в восемь раз.
4
В каких случаях за развод нужно платить пошлину?
Заплатить госпошлину требуется и в случаях, когда супруги без общих несовершеннолетних детей разводятся по взаимному согласию, и при разводе через суд.
По данным Росстата, в прошлом году в России зарегистрировали 683,7 тысячи разводов.
5
Когда размер пошлины за расторжение брака может увеличиться в восемь раз?
Согласно предложениям Минфина, пошлины следует увеличить с 1 января 2025 года.
Впрочем, подчеркиваем: пока информация не совсем точная. Нужно, чтобы поправки Минфина прошли согласование в профильных ведомствах, а потом были рассмотрены депутатами Госдумы. Тогда и станет ясно, стоит ли ждать столь существенного повышения.
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Какие еще пошлины собираются повысить в России?
- Пошлину за государственную регистрацию смены имени (включая выдачу свидетельства) предлагается увеличить с 1600 до 5000 рублей.
- За выдачу аттестата или другого документа, подтверждающего квалификацию, – с 1300 до 2000 рублей.
- За рассмотрение ходатайства, предусмотренного антимонопольным законодательством, – с 35 до 400 тысяч рублей.
- За рассмотрение ходатайства, предусмотренного законодательством о естественных монополиях, – с 16 до 50 тысяч рублей.
14:52:16 26-06-2024
Вход рубль, выход восемь рублей!?
Казырно?!
15:07:28 26-06-2024
денг что на фото - на 9 раз хватит