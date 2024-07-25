Мишустин приедет на Алтай 25 июля
Премьер-министр ознакомится с планами по реконструкции аэропорта и встретится с Андреем Турчаком
25 июля 2024, 09:15, ИА Амител
Михаил Мишустин / Фото: kremlin.ru
Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг, 25 июля, посетит Горно-Алтайск, сообщили в телеграм-канале правительства РФ.
Глава кабмина ознакомится с планами по реконструкции аэропортового комплекса и встретится с врио главы Республики Алтай Андреем Турчаком.
23 и 24 июля Мишустин находился в Новосибирске, где оценил обновленный аэропорт и встретился с губернатором.
Помимо прочего, политик посетил Академгородок, в котором ознакомился с работой технопарка и пообщался с молодыми учеными НГУ.
10:43:54 25-07-2024
А можно просто -отпуск в Горном!
11:43:36 25-07-2024
Этот бить бомбил не будет ?