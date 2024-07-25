Мишустин приедет на Алтай 25 июля

Премьер-министр ознакомится с планами по реконструкции аэропорта и встретится с Андреем Турчаком

25 июля 2024, 09:15, ИА Амител

Михаил Мишустин / Фото: kremlin.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг, 25 июля, посетит Горно-Алтайск, сообщили в телеграм-канале правительства РФ.

Глава кабмина ознакомится с планами по реконструкции аэропортового комплекса и встретится с врио главы Республики Алтай Андреем Турчаком.

23 и 24 июля Мишустин находился в Новосибирске, где оценил обновленный аэропорт и встретился с губернатором.

Помимо прочего, политик посетил Академгородок, в котором ознакомился с работой технопарка и пообщался с молодыми учеными НГУ.