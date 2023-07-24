Мишустин приедет на Алтай и проведет совещание о развитии туризма
В рамках рабочей поездки премьер-министр встретится с главой региона
24 июля 2023, 14:12, ИА Амител
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду, 26 июля, приедет в Республику Алтай, сообщает Telegram-канал правительства РФ.
"26 июля в Горно-Алтайске председатель правительства проведет совещание по развитию туризма и индустрии гостеприимства в России", – говорится в сообщении.
В рамках рабочей поездки премьер-министр встретится с главой республики Олегом Хорохординым.
Как уточняет "Атмосфера", в состав правительственной делегации вошли полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, министр экономического развития Максим Решетников, министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
14:16:14 24-07-2023
Этот у нас в школьной столовке хомячил ?
14:54:43 24-07-2023
Гость (14:16:14 24-07-2023) Этот у нас в школьной столовке хомячил ?... Он не ел вонючую сайру. Отказался.
14:31:57 24-07-2023
Помнится был "Фитиль" как проверяющий вместе с семьей приезжал проводить проверку в оздоровительный комплекс, летом)
14:38:11 24-07-2023
ага
14:49:27 24-07-2023
Если там туризм ещё немного разовьётся, то он россиянам вообще будет не доступен. Вот ведь только писали , что на Мальдивы дешевле слетать, чем в Манжерок
15:06:16 24-07-2023
Больше проблем в крае. Всё работает, зарплата растёт,предприятия работают, территории благоустраиваются. Только теперь гражданам требуется отдых Ура. Будем прекрасно отдыхать!!!
17:17:08 24-07-2023
Сколько денег можно на туризме распилить.
11:48:26 25-07-2023
На Белокуриху 2 его свозите. Там каждое второе строение продаётся. Пусть постпрашает, куда столько бабла влупили...
12:02:08 25-07-2023
в программе - "заброска" на каракольские озера есть?