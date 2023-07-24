Мишустин приедет на Алтай и проведет совещание о развитии туризма

В рамках рабочей поездки премьер-министр встретится с главой региона

24 июля 2023, 14:12, ИА Амител

Фото: amic.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду, 26 июля, приедет в Республику Алтай, сообщает Telegram-канал правительства РФ.

"26 июля в Горно-Алтайске председатель правительства проведет совещание по развитию туризма и индустрии гостеприимства в России", – говорится в сообщении.

В рамках рабочей поездки премьер-министр встретится с главой республики Олегом Хорохординым.

Как уточняет "Атмосфера", в состав правительственной делегации вошли полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, министр экономического развития Максим Решетников, министр науки и высшего образования Валерий Фальков.