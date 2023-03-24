Мишустин: Алтайский край будет получать поддержку по индивидуальной программе

Для каждого проблемного субъекта была разработана программа развития на 2020-2024 годы

24 марта 2023, 07:43, ИА Амител

Фото: amic.ru

Правительство РФ будет и далее помогать Алтайскому краю и Республике Алтай как регионам с низким уровнем социально-экономического развития, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра Михаила Мишустина.

Напомним, в десятку регионов с наименьшей бюджетной обеспеченностью входят Алтайский край, Республика Алтай, Карелия, Тува, Курганская область, Адыгея, Марий Эл, Чувашия, Псковская область и Калмыкия. В 2020 году Мишустин принял решение направить поэтапно 100 млрд рублей на финансирование программ развития этих десяти регионов.

"Поддержка ещё 10 индивидуальных программ регионов – тоже поддерживаем", – отметил Мишустин в заключительном слове на отчёте в Госдуме.

Так Мишустин отреагировал на заявление депутата Госдумы Андрея Макарова, указавшего, что сейчас развитие указанных регионов идёт по темпам выше, чем других субъектов РФ.

"Значит, программа удалась. Но программе осталось два года", – отметил Макаров.

Таким образом Мишустин подтвердил, что десять регионов с невысокими экономическими показателями продолжат получать поддержу от государства.