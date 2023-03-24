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Мишустин: Алтайский край будет получать поддержку по индивидуальной программе

Для каждого проблемного субъекта была разработана программа развития на 2020-2024 годы

24 марта 2023, 07:43, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Правительство РФ будет и далее помогать Алтайскому краю и Республике Алтай как регионам с низким уровнем социально-экономического развития, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра Михаила Мишустина.

Напомним, в десятку регионов с наименьшей бюджетной обеспеченностью входят Алтайский край, Республика Алтай, Карелия, Тува, Курганская область, Адыгея, Марий Эл, Чувашия, Псковская область и Калмыкия. В 2020 году Мишустин принял решение направить поэтапно 100 млрд рублей на финансирование программ развития этих десяти регионов.

"Поддержка ещё 10 индивидуальных программ регионов – тоже поддерживаем", – отметил Мишустин в заключительном слове на отчёте в Госдуме.

Так Мишустин отреагировал на заявление депутата Госдумы Андрея Макарова, указавшего, что сейчас развитие указанных регионов идёт по темпам выше, чем других субъектов РФ.

"Значит, программа удалась. Но программе осталось два года", – отметил Макаров.

Таким образом Мишустин подтвердил, что десять регионов с невысокими экономическими показателями продолжат получать поддержу от государства.

Комментарии 5

  • Алтайский край отстающий? Алтайский край кормит половину России. Разве можно так говорить? 100 млрд рублей на 10 регионов? Они что смеются. На каждый регион нужно как минимум по триллиону отправлять. У чиновников на личных счетах суммы больше 100 млрд рублей. Это как ребенку дать фантик от конфетки. Если Алтайскому краю одну десятую от этой части полагается 10 млрд рублей, а дойдет после откатов 10 млн рублей то это вообще ни о чем. Лучше бы молчали чем делать такие заявления.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Сначала сами довели до такого состояния, своими безграмотными действиями, а теперь ещё и в лицо нам тычут...! Да, правду говорят, революционную ситуацию готовит сама власть!?
    24 марта, Гость   Ответить
  • Т.е зарплата так и будет МРОт и до 25 т. , а богатеи чиновники будут процветать.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Они сами отстают в социально-экономическом развитии в своей Москве ,только откаты собирают с регионов,и большинство регионов в списке т.н национальные.Дайте работу Калмыкии ииКарелиии не будут они от вас отделяться
    24 марта, Гость   Ответить
  • Гость, они это все сами знают,но у них все по плану и в соответствии с заранее утверждённым графиком,брать и дальше откаты,а помощь едва ли дойдёт до людей
    24 марта, Гость   Ответить
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