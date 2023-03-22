Томенко рассказал, как Алтайский край будет возвращать государству кредиты

Регион использует все возможности для привлечения средств федерального бюджета

22 марта 2023, 15:28, ИА Амител

Фото: amic.ru

Алтайский край будет возвращать кредиты, предоставленные из федерального бюджета, за счёт дополнительных доходов при реализации инвестиционных проектов. Об этом губернатор региона Виктор Томенко рассказал в своём Telegram-канале.

Общий объём бюджетных кредитов с 2022 по 2024 год – 12,3 млрд рублей. В прошлом году регион получил около 3,5 млрд рублей, в этом получит 5,7 млрд. Как уточняет Томенко, кредиты позволят привлечь дополнительные частные инвестиции в размере 38,3 млрд рублей.

"Деньги в этом году решили потратить на строительство, реконструкцию и ремонт дорог, а также коммунальной инфраструктуры. Самые масштабные проекты в Барнауле – объездная дорога с транспортной развязкой на пересечении со Змеиногорским и Южным трактами, а также реконструкция путепроводов по проспекту Ленина через железнодорожные пути", – рассказал глава региона.

Это поможет, например, реализовать несколько крупных проектов по строительству жилья в Барнауле, создать большой животноводческий комплекс в Заринском районе, продолжить развитие меланжевого комбината, туристических объектов.

"Мы используем все возможности для привлечения средств федерального бюджета – наша постоянная работа, которая необходима для реализации масштабных проектов, меняющих жизнь в крае к лучшему", – подчеркнул Томенко.

Ранее губернатор рассказал, что инвесторы готовы выделить 557 млн рублей на развитие "Бирюзовой Катуни".