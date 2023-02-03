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Мишустин заявил, что российские аналоги могут заменить до 85% иностранного софта

Он добавил, что Россия готова к сотрудничеству с партнёрами по ЕАЭС и другими дружественными государствами

03 февраля 2023, 15:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что российские аналоги могут заменить до 85% иностранного программного обеспечения. Его слова передаёт ТАСС.

"Приступили к их донастройке под конкретные нужды бизнеса и производств. Поддерживаем создание новых программных продуктов", – отметил глава кабинета министров.

По словам Мишустина, Россия готова к сотрудничеству с партнёрами по ЕАЭС и другими дружественными государствами. 

Он добавил, что большую часть инвестиций в вопросе разработки подобных проектов на себя берёт частный бизнес, а объёмы вложений составили уже 155 млрд рублей.

 

Комментарии 9

  • Жаль только — жить в эту пору прекрасную / Уж не придется — ни мне, ни тебе ...
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Мы эти мантры слышим много лет. Пока выходит только нефть, дрова и металл.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Вот когда заменят-тогда и гордиться будем. А категория "могут заменить"- несерьёзно для премьера...
    03 февраля, Гость   Ответить
  • говорить- не мешки ворочать
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Мы эти мантры слышим много лет. Пока выходит только нефть, дрова и металл. +++++++
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Офис сначала сделайте
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Ложь. Наверное 95% китай. Не хотят ничего делать по созданию в России айтипромышленности и производства. Расфутюривают сотни миллиардов на якобы прорывные производства отбирая, у народа и ввергая его постоянно в беспробудную нищету и вымирание, а своего на передовых технологиях ничего нет.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Свежо придание...
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Астра линукс и Ко сейчас гребут деньги лопатами :(
    07 февраля, Гость   Ответить
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