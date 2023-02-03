Мишустин заявил, что российские аналоги могут заменить до 85% иностранного софта

Он добавил, что Россия готова к сотрудничеству с партнёрами по ЕАЭС и другими дружественными государствами

03 февраля 2023, 15:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что российские аналоги могут заменить до 85% иностранного программного обеспечения. Его слова передаёт ТАСС.

"Приступили к их донастройке под конкретные нужды бизнеса и производств. Поддерживаем создание новых программных продуктов", – отметил глава кабинета министров.

По словам Мишустина, Россия готова к сотрудничеству с партнёрами по ЕАЭС и другими дружественными государствами.

Он добавил, что большую часть инвестиций в вопросе разработки подобных проектов на себя берёт частный бизнес, а объёмы вложений составили уже 155 млрд рублей.