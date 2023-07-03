Минтруд подготовил законопроект об увеличении МРОТ с 2024 года на 18,5%

Это обеспечит рост зарплат для 4,8 млн россиян

03 июля 2023, 17:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Минтруд РФ представил на общественное обсуждение законопроект о повышении увеличения МРОТ с 1 января 2024 года на 18,5%. Как сообщает ТАСС, таким образом показатель составил 19 242 рубля.

О планируемом увеличении напомнил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Как отметили в Минтруда, 1 января 2021 года МРОТ был установлен на уровне 12 792 рублей, на 1 января 2022 года - 13 890 рублей, на 1 января 2023 года - на уровне 16 242 рублей.

В результате увеличение МРОТ обеспечит рост зарплат для 4,8 млн россиян. На эти цели направят 75,9 млрд рублей, в том числе 47,4 млрд рублей на внебюджетный сектор.

Ведомство также предоставило на обсуждение закон, который предполагает увеличение соотношения МРОТ на уровне не ниже 48% с 1 января 2024 года. С 2021 года он устанавливается на уровне 42% от медианной зарплаты.